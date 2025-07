“50 Top Pizza in viaggio 2025”: Francesco Arena sforna una delle migliori pizze al taglio d’Italia

È stata svelata oggi la classifica “50 Top Pizza in viaggio in Italia 2025”, curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, che si conferma una delle guide più influenti del settore, frutto del lavoro annuale degli ispettori che, in anonimato, esaminano un enorme numero di pizzerie dislocate in tutto il Paese.

Il messinese Francesco Arena, ambasciatore del gusto e dell’arte bianca in Sicilia, fa il suo ingresso in guida conquistando il 37esimo posto tra le 50 migliori pizzerie d’Italia premiate per l’eccellenza nella preparazione degli impasti, per l’attenzione alle lievitazioni, la selezione degli ingredienti e la creatività degli abbinamenti.

Secondo i curatori della guida, la pizza in viaggio è una specialità sempre più amata dagli italiani, che riesce ad essere anche identitaria a seconda del territorio in cui viene proposta. Ed a Messina spicca, su tutte, la focaccia tradizionale messinese del pluripremiato ambasciatore del gusto, insieme alle pizze al taglio e in pala in svariati gusti. L’assoluta ricerca della qualità nelle materie prime è un aspetto che Francesco Arena cura con grande attenzione nella sua bakery nel centro della città dello Stretto, dove – come evidenziato dalla guida – il panificatore messinese “si sente libero di creare e proporre ogni giorno tanti prodotti da forno, schiacciate, pizze in pala e in teglia con ingredienti freschi e di stagione. Tutti si caratterizzano per l’utilizzo del lievito madre, – si legge ancora nella recensione – dei grani antichi siciliani moliti a pietra e dei presidi Slow Food del territorio”.

«Sono contentissimo di questo risultato. Cercheremo di fare sempre meglio – ha commentato Francesco Arena – per scalare anche questa classifica e sarà un motivo in più per migliorarsi, spingere e osare sempre di più. Il merito di questo riconoscimento va anche ai miei ragazzi che, con dedizione e impegno, ogni giorno danno il massimo per far divertire e appassionare la nostra clientela».

LA RECENSIONE DI 50 TOP PIZZA

“Francesco Arena è uno dei fornai più rinomati del panorama siciliano e con la sua bakery in centro a Messina è diventato un punto gastronomico di riferimento. Qui si sente libero di creare e proporre ogni giorno tanti prodotti da forno, schiacciate, pizze in pala e in teglia con ingredienti freschi e di stagione. Tutti si caratterizzano per l’utilizzo del lievito madre, dei grani antichi siciliani moliti a pietra e dei presidi Slow Food del territorio. Da provare la tipica focaccia, eccellente la classica, con scarola, formaggio, pomodorini e acciughe, o la Norma, con melanzane fritte e ricotta infornata. Comodo il dehors dove alle pietanze si possono accompagnare vini e birre artigianali”.

FRANCESCO ARENA

Farina, acqua e lievito madre: ingredienti semplici che, nelle mani giuste, diventano eccellenza. Francesco Arena lo sa bene, perché il pane, la pizza e la focaccia sono nel suo DNA. Il maestro panificatore rappresenta la terza generazione di una famiglia di fornai. Oggi è proprietario di due panifici a Messina, tra cui il celebre Forno e focacceria Arena (in via Tommaso Cannizzaro 137 a pochi passi da Piazza Cairoli, dall’Università centrale e dal Duomo), insignito di Due Rotelle nella guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso e del prestigioso riconoscimento Tre Pani. Il panificio è stato riconfermato per il secondo anno consecutivo nella Guida di “Identità Golose Pizza & Cocktail” curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi e dedicata alla pizza contemporanea e alla mixology d’autore.

Vicepresidente nazionale di Assopanificatori Confesercenti, membro degli Ambasciatori del Gusto dal 2016, degli Ambassadeur du Pain e di Richemont Club Italia, Arena ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui:

• Miglior Fornaio Best in Sicily

• Ambasciatore del Made in Italy

• Settimo posto nella classifica 2023 di 50 Top Italy Street Food

• Membro dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food

LA STORIA

Il primo forno della famiglia Arena nasce nel 1939, in una zona collinare di Messina attraverso il lavoro e l’impegno di nonna Teresa. Nel 1970 subentra Masino, papà di Francesco, che ancora oggi gestisce il panificio Masino Arena. Francesco continua a portare l’eredità di famiglia attraverso il nuovo punto vendita che divenuto, nel tempo, il punto di riferimento per la città di Messina e non solo. Farine di grani antichi siciliani, evolutive, di grano arso, farro monococco e dicocco, impasti a maturazione lenta con lievito madre e una cinquantina di diversi tipi di prodotti da forno: pane, pizze, focacce, panini di cena, scacciate, pizze in pala per pranzo e cena sono tra i prodotti più richiesti, da consumare in uno dei tavoli all’esterno, oppure da portare via (è attivo anche il servizio d’asporto).

Etica, sostenibilità e rispetto per il territorio e per la tradizione: questi sono i capisaldi della filosofia di Arena: «Lavorare con i grani antichi è una scelta etica – afferma Arena – che valorizza il lavoro di contadini e mugnai, rispetta la tradizione del territorio, garantendo una filiera sostenibile e un prodotto di alta qualità».

Oltre alla produzione, Francesco è attivamente impegnato nella formazione, collaborando con istituti alberghieri e aziende per tramandare alle nuove generazioni il valore del pane come simbolo di cultura e tradizione italiana.