Musica, gusto e mare: iniziata ieri la sagra del pesce di Pozzallo

Il buon pescato pozzallese protagonista assoluto, insieme ad un “mare” di gente, della 56ª Sagra del Pesce di Pozzallo che ha preso il via ieri sera con migliaia di partecipanti in Piazza delle Rimembranze e lungo le vie del centro storico. L’evento simbolo della città marinara per tre giorni celebra il legame indissolubile con il Mediterraneo e con i suoi prodotti. Un’atmosfera di grande festa, con le casette gastronomiche prese d’assalto da visitatori e turisti. Solo nella prima giornata sono stati serviti oltre 250 chili di gamberi, più di 400 chili di frittura di paranza e quasi 1.200 mafalde di pesce preparate sul momento. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola la voglia di partecipazione e la capacità della Sagra di attrarre e coinvolgere.

La piazza, trasformata in un grande abbraccio collettivo, ha accolto anche gruppi folk e danzanti che hanno portato colore e musica popolare, mentre lo show cooking degli chef ha incuriosito e divertito il pubblico con ricette e consigli pratici da riproporre a casa. A chiudere la serata, il bellissimo concerto di Pago, che ha fatto cantare tutti sotto le stelle, regalando uno dei momenti più attesi della kermesse.



La Sagra del Pesce di Pozzallo, però, non è solo spettacolo e buon cibo.

Tra gli appuntamenti più significativi della prima giornata, anche il convegno organizzato in collaborazione con l’Università di Catania, dedicato al pesce azzurro e alle sue proprietà. Un’occasione di confronto scientifico e divulgativo che ha posto al centro il valore di una risorsa fondamentale non solo per la cucina mediterranea, ma anche per la salute e per l’economia. Il pesce azzurro – sardine, acciughe, sgombri, alici – è da secoli il cuore della marineria pozzallese e della tradizione culinaria locale. Ricco di Omega 3, vitamine e sali minerali, rappresenta un alimento prezioso per una dieta equilibrata e sostenibile. Il convegno ha permesso di riflettere su come continuare a valorizzarlo, preservando il legame con il territorio e promuove nuove opportunità di sviluppo.

la nostra comunità – commenta il sindaco Roberto Ammatuna – Vedere la piazza gremita di persone, famiglie e turisti, è il nostro obiettivo: il nostro mare continua ad essere la nostra forza, in grado di unire tradizione e futuro”.

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore al Turismo Raffaele Monte: “Abbiamo scelto di collocare la Sagra a fine agosto per dare continuità a un’estate straordinaria. E i numeri della prima serata dimostrano che è stata una scelta vincente. Il programma unisce gusto, cultura e grandi spettacoli: un mix che racconta Pozzallo al meglio”.

La festa continuerà anche stasera, sabato 30 agosto, con spettacoli folk e coreografie che animeranno Piazza delle Rimembranze fino al grande concerto di Povia, cantautore che con i suoi brani ha segnato un’intera generazione. Conclusione domani, domenica 31 agosto, con gran finale che prevede anche il concerto di LDA, attesissimo soprattutto dal pubblico più giovane, pronto a chiudere l’edizione 2025 della Sagra con un live che si preannuncia carico di emozioni. Tre giorni per celebrare un legame antico, quello tra la città e il suo mare, che continua a rinnovarsi e a trasformarsi in un motore di cultura, turismo ed economia.

Questa edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo è promossa dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e dal Comune di Pozzallo, finanziata dall’unione Europea, Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste tramite Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura, in collaborazione con Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale, dell’Università di Catania, dell’Apci, di BluOcean, di Ideology, di Progetto Arte, di Nova Proloco Pozzallo, di Pozzallo Webtv.

Informazioni e programma completo sui canali social e sul sito web www.sagradelpescedipozzallo.it