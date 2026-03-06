8 marzo: Agrisicilia sostiene la prevenzione femminile con una donazione alla LILT Catania

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Agrisicilia sceglie di sostenere la prevenzione femminile con un’iniziativa concreta a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Catania, attraverso una donazione di prodotti destinati agli ambulatori dell’associazione.

L’iniziativa si inserisce in un evento dedicato alla salute delle donne che si terrà l’8 marzo presso gli ambulatori LILT di Catania, pensato come momento di incontro e sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce e della cultura della prevenzione.

Agrisicilia al fianco della prevenzione femminile

Per l’occasione, l’azienda siciliana donerà 100 vasetti di marmellata +Protein senza zuccheri aggiunti, che saranno distribuiti alle donne partecipanti insieme a una mimosa, simbolo della Giornata Internazionale della Donna.

Il gesto rappresenta un segno concreto di vicinanza al territorio e alle iniziative dedicate alla salute femminile, rafforzando il legame tra l’azienda e la comunità locale.

Un impegno per il territorio e la responsabilità sociale

Con questa iniziativa, Agrisicilia conferma la volontà di portare avanti un percorso di responsabilità sociale d’impresa, promuovendo progetti che sostengono la cultura della prevenzione e il benessere delle comunità.

«Crediamo che il valore di un’azienda si misuri anche dall’impatto positivo che genera sul territorio e sulle persone – dichiara Sofia Mammana, amministratore unico di Agrisicilia –. Essere presenti in una giornata così significativa, accanto a chi promuove la prevenzione e la ricerca contro i tumori femminili, rappresenta per noi un impegno concreto verso le donne, le famiglie e i professionisti che ogni giorno lavorano per tutelare la salute».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio attraverso cui l’azienda intende contribuire alla diffusione di messaggi di attenzione, cura e consapevolezza, sostenendo chi opera quotidianamente per la salute e il futuro delle donne.