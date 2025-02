A Marzo tornano i brunch tematici a villa Igiea a Palermo

Tornano gli imperdibili appuntamenti domenicali del Brunch & Lab al Ristorante Florio. Tre laboratori esperienziali dedicati all’arte del ricevere, in chiave contemporanea. La tavola, in Sicilia, è il luogo chiave della convivialità, insieme intimo e mondano. Villa Igiea, in collaborazione con tre realtà d’eccellenza, invita i suoi ospiti a riscoprirne i riti, tra apprendimento e divertimento, in workshop in cui alternare manualità e creatività.

2 Marzo – “Dressing a table” con Athena Antichità | Arte e savoir-fare, due elementi che i fratelli Tortorici, titolari di una storica galleria palermitana, mettono a disposizione per svelare come realizzare una tavola elegante e originale. L’occasione per cimentarsi nella creazione della perfetta mise-en-place con porcellane e argenti, testimoni preziosi di cultura, tradizioni e storia.

13 Aprile – Grazing boxes con Sabrina Damiani | Il secondo appuntamento è dedicato alle Grazing Boxes di Sabrina Damiani, imprenditrice e creativa siciliana che vive ad Edimburgo. Una entusiasmante masterclass in cui scoprire come comporre le celebri scatole da pic-nic che hanno catturato anche l’attenzione di Sua Altezza Reale la Regina Camilla. Ideali per una gita in barca o come dono da portare a cena da amici.

4 Maggio – La tavola contemporanea con Nova Nova | Dall’incontro di artigianato e design nasce il laboratorio d’arte Nova Nova, all’interno di Casa Lombardo. Nel terzo appuntamento dei Brunch & Lab, si sperimenta con la creazione di insoliti e originali oggetti per la tavola in ceramica e ispirati al cibo, che esaltano l’esperienza del mangiare. Tre workshop unici seguiti dal momento più atteso dai gourmand, il Brunch a buffet con il menù creato dallo Chef Fulvio Pierangelini. L’occasione per vivere una location unica in chiave rilassata ed informale, nella terrazza vista mare del Florio.