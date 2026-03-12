A Trieste networking B2B per la filiera olearia siciliana: l’Irvo presenta le eccellenze dell’Isola a Olio Capitale

Gli oli extravergine di oliva siciliani tornano protagonisti a Trieste in occasione della 18ª edizione di “Olio Capitale”, in programma dal 13 al 15 marzo, dove l’Istituto Regionale dell’Olio e del Vino (Irvo) promuove le eccellenze dell’Isola attraverso una collettiva dedicata alla filiera olearia.

Per il terzo anno consecutivo, l’Irvo porta alla manifestazione una selezione di produttori siciliani con l’obiettivo di favorire incontri B2B con buyer nazionali e internazionali, rafforzare la presenza sui mercati esteri e valorizzare il patrimonio olivicolo regionale.

Venti aziende siciliane protagoniste a Olio Capitale

L’eccellenza dell’olio siciliano è rappresentata da 20 aziende provenienti da diverse province dell’isola, realtà produttive radicate nei territori e portatrici di una lunga tradizione olivicola.

“Olio Capitale” si conferma un punto di riferimento per il settore, attirando buyer e operatori della ristorazione, dei negozi specializzati e dei mercati di nicchia, sempre più interessati a cultivar autoctone e produzioni di alta qualità.

La Sicilia vanta infatti una straordinaria biodiversità olivicola, con varietà che spaziano dalle più precoci alle più tardive: dalla Nocellara dell’Etna alla Tonda Iblea, dalla Biancolilla alla Cerasuola, fino alla Moresca e ad altre cultivar meno diffuse ma molto apprezzate per il loro profilo aromatico.

Degustazioni e nuovi mercati per l’olio siciliano

All’interno della manifestazione, gli Oil Bar diventano luoghi di scoperta e degustazione, dove gocce di olio extravergine raccontano i microclimi, i territori e le tradizioni agricole della Sicilia.

La collettiva dell’Irvo si estende su oltre 300 metri quadrati e rappresenta una piattaforma strategica per lo sviluppo commerciale della filiera olearia regionale. Per alcune aziende partecipanti, l’evento rappresenta anche la prima occasione di confronto con i mercati europei.

Particolare interesse arriva inoltre dai buyer asiatici, soprattutto dal Giappone, dove gli oli di nicchia e le produzioni di qualità trovano un posizionamento sempre più rilevante.

Export e promozione della filiera olearia siciliana

L’ampliamento dei mercati rappresenta uno degli obiettivi principali della partecipazione dell’Irvo a eventi come Olio Capitale, che offre un contesto ideale per promuovere l’olio extravergine di oliva siciliano e creare nuove opportunità di export.

Tra le aziende presenti nella collettiva siciliana figurano: Azienda Agricola Amigdala, Azienda Agricola Pantarei, Frantoi Beretta, Cunzatillu, Frantoio Mandredonne, Casa Rosa, Frantoi Covato, Casa di Grazia, Fratelli Mozzicato, Frantoio Galioto, Terraliva, Goccia d’Oro, La Mendola Simona, Azienda Agricola Antonino Nolfo, Olivoil, Sikulus, Azienda Agricola Giuseppe Pisciotta, Azienda Agricola Giorgio Rollo, Terre in Fiore e Oleificio Todaro.

Attraverso iniziative come questa, la filiera olearia siciliana continua a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, raccontando il valore di un territorio unico e della sua straordinaria biodiversità agricola.