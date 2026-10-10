Aci Catena, panificio chiuso dall’Asp: igiene e allergeni sotto controllo

Un panificio chiuso ad Aci Catena, una trattoria sanzionata ad Acireale, una pescheria trovata in regola. È il bilancio di un controllo congiunto sulla sicurezza alimentare condotto nei giorni scorsi nell’area delle Aci, in provincia di Catania. Hanno partecipato i carabinieri delle stazioni locali, il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas), il Nucleo ispettorato del lavoro di Catania e i tecnici del Servizio di igiene dell’Asp di Catania.

Cosa è stato trovato

Nel panificio di Aci Catena i controllori hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie del tutto inadeguate in tutti gli ambienti ispezionati. L’Asp ha disposto la chiusura immediata dell’attività. Circa due quintali di prodotti, tra farina aperta e pane già pronto per la vendita, sono stati sequestrati e destinati alla distruzione. Al titolare sono state contestate anche la mancata applicazione del piano di autocontrollo e alcune modifiche dei locali non autorizzate.

Nella trattoria di Acireale lo sporco era accumulato nei locali, dentro frigoriferi e congelatori e sulle cappe di aspirazione. Mancavano le procedure di autocontrollo previste dal sistema Haccp e le informazioni obbligatorie per i clienti sugli allergeni e sugli ingredienti dei piatti. Per entrambe le attività sono scattate sanzioni amministrative per migliaia di euro. La pescheria controllata nella stessa giornata è risultata invece in regola.

Haccp e allergeni: cosa prevedono le regole

I due punti contestati riguardano da vicino chi mangia fuori casa o compra pane e cibi pronti. L’Haccp è il sistema di autocontrollo che ogni impresa alimentare deve applicare, secondo il regolamento europeo 852 del 2004. In pratica l’azienda individua i punti della lavorazione in cui il cibo può contaminarsi, li tiene sotto controllo e lo documenta per iscritto: temperature dei frigoriferi, pulizie, conservazione delle materie prime.

Le informazioni sugli allergeni sono invece un diritto del cliente. Il regolamento europeo 1169 del 2011 elenca quattordici sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, tra cui cereali con glutine, latte, uova, pesce, crostacei, frutta a guscio, arachidi, sedano e solfiti. Ristoranti, trattorie, bar e panifici devono indicare quali sono presenti nei loro prodotti, sul menu, su un cartello o in un registro da mostrare a richiesta. Per una persona celiaca o allergica quell’informazione è sicurezza, non burocrazia.

Cosa può fare il consumatore

Alcuni segnali si notano anche dal bancone. Vetrine e banchi devono essere puliti, il pane e i dolci esposti protetti, i prodotti freschi conservati al freddo. Chi ha un’allergia o un’intolleranza può sempre chiedere l’elenco degli allergeni prima di ordinare. Se qualcosa non torna, si può fare una segnalazione al Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asp della propria provincia o ai carabinieri del Nas.

Controlli come quelli delle Aci servono anche a chi lavora bene. In Sicilia il pane di ogni giorno è un pezzo di cultura, e tenerlo al sicuro vuol dire proteggere chi lo compra e chi lo fa con cura.