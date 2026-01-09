Agata Fiasconaro protagonista su Rai2 a “Boss in incognito”

Fiasconaro, simbolo dell’alta pasticceria italiana nel mondo, è protagonista della prima puntata del secondo ciclo dell’undicesima edizione di “Boss in incognito”, in onda da lunedì 12 gennaio su Rai2 in prima serata, con la conduzione di Elettra Lamborghini.

Al centro della puntata l’esperienza di Agata Fiasconaro, Brand Manager e figlia del maestro pasticciere Nicola Fiasconaro, che ha vissuto l’azienda “in incognito” per una settimana, lavorando fianco a fianco con i collaboratori nei diversi reparti. Un racconto che diventa occasione per ripercorrere la cultura Fiasconaro, azienda familiare fondata nel 1953 da Mario Fiasconaro e oggi guidata dai fratelli Nicola, Fausto e Martino. Una realtà che affonda le proprie radici in valori tramandati nel tempo e che continua a crescere mettendo al centro le persone, l’ascolto e il valore del lavoro, anche grazie al contributo della terza generazione, rappresentata dai figli di Nicola, Mario e Agata Fiasconaro, e di Martino, Santina e Agata Fiasconaro.

Durante la trasmissione di Rai 2 – una delle più seguite della rete – gli spettatori entreranno nel cuore del mondo Fiasconaro: dai laboratori alla cura artigianale dei prodotti iconici, dalla selezione delle materie prime del territorio alla trasmissione del sapere di generazione in generazione. Un racconto autentico di tradizione, innovazione e legame profondo con la Sicilia.

Fondata a Castelbuono oltre 70 anni fa, Fiasconaro impiega 250 collaboratori e registra un fatturato annuo di 34 milioni di euro, con una presenza consolidata sui mercati internazionali, che lo scorso ottobre ha visto l’apertura del primo pop-up store a New York. L’azienda si definisce una famiglia allargata, dove welfare, stabilità occupazionale e valorizzazione delle competenze sono punti d’onore.

Nel corso della puntata di Boss in incognito, Agata affiancherà il team in tutte le fasi chiave della produzione: con Ibrahima imparerà i segreti degli impasti, Angelika la istruirà sulla pirlatura e la messa in forma dei panettoni, Nicola le mostrerà il reparto dove vengono ultimati e imbustati i panettoni, e con Enrico sarà al carretto delle degustazioni in Piazza Margherita di Castelbuono. In incognito anche Elettra Lamborghini che, tra fiocchi e carte, affiancherà Patrizia nell’arte del confezionamento, valorizzando il lavoro manuale e l’attenzione al dettaglio.

Come da format, ai dipendenti verrà inizialmente comunicato che si sta girando un programma dal titolo Job Deal. Solo al termine dell’esperienza Agata svelerà la propria identità, condividendo riflessioni, riconoscimenti e prospettive sul futuro dell’azienda.

La puntata, registrata a Castelbuono, nel cuore delle Madonie, mostra la vita reale dell’azienda: lavoro, passione e orgoglio siciliano. La partecipazione a Boss in incognito è l’occasione per raccontare non solo un’eccellenza produttiva, ma una vera comunità di persone, da più di mezzo secolo attenta a coniugare crescita e innovazione con tradizione e responsabilità sociale.