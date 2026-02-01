Agrisicilia protagonista a ISM Colonia 2026

Dal 1° al 4 febbraio 2026, Colonia ospiterà ISM Colonia, la più importante fiera internazionale dedicata al mondo dei dolci e degli snack, punto di riferimento globale per aziende, buyer e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

In questo contesto di innovazione, qualità e visione internazionale, Agrisicilia sarà presente per consolidare il proprio posizionamento sui mercati esteri e raccontare, attraverso i suoi prodotti, l’autenticità del Made in Sicily.

Durante la manifestazione, Agrisicilia presenterà una selezione di nuove creme spalmabili nate dall’incontro tra tradizione dolciaria italiana e ricerca contemporanea. Tra le novità spiccano Cremamisù, ispirata a uno dei dessert simbolo della cucina italiana, Coffedream e Chococoffee, che esaltano l’aroma intenso del caffè in chiave gourmand, e Pistichoc, una ricetta che unisce il gusto avvolgente del cacao al sapore inconfondibile del pistacchio. Prodotti pensati per un consumatore internazionale attento alla qualità, al gusto e alla versatilità d’uso.

Accanto alle nuove referenze, Agrisicilia porterà in fiera anche la linea Zero Zuccheri Aggiunti, espressione dell’attenzione crescente dell’azienda verso le nuove esigenze di consumo, il benessere e una corretta alimentazione, oltre a un’ampia gamma di creme al pistacchio, vero fiore all’occhiello della produzione aziendale e simbolo dell’eccellenza siciliana nel mondo.

La partecipazione a ISM Colonia 2026 si inserisce in un percorso di forte sviluppo internazionale che negli ultimi anni ha visto Agrisicilia rafforzare la propria presenza sui principali mercati esteri, ampliando la rete distributiva e investendo in fiere strategiche, innovazione di prodotto e capacità produttiva. L’export rappresenta oggi una leva fondamentale per la crescita dell’azienda, che guarda con particolare interesse all’Europa, al Nord America e ai mercati asiatici come aree chiave per la valorizzazione del brand e delle eccellenze agroalimentari siciliane.

Con la presenza a ISM, Agrisicilia conferma la volontà di continuare a investire in innovazione, qualità e internazionalizzazione, promuovendo nel mondo un’idea di dolcezza che nasce dal territorio, dalla tradizione e da una visione moderna del gusto, capace di dialogare con consumatori e professionisti di ogni Paese.