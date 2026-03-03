Agrisicilia rafforza l’espansione internazionale tra Bio Planet e Natural Products Expo West

Prosegue il percorso di crescita internazionale di Agrisicilia, che parteciperà a due importanti appuntamenti dedicati al settore biologico e natural & organic: Bio Planet, in programma il 14 marzo a Varsavia, e Natural Products Expo West, dal 4 al 6 marzo ad Anaheim, in California.

Le due fiere rappresentano occasioni strategiche per consolidare la presenza del brand siciliano sui mercati esteri, presentare le novità di gamma e rafforzare le relazioni con buyer e operatori internazionali.

Agrisicilia a Bio Planet Varsavia: focus sul biologico

Il primo appuntamento sarà Bio Planet, manifestazione internazionale dedicata esclusivamente ai prodotti biologici, che riunisce buyer, distributori e professionisti del settore provenienti da diversi Paesi europei.

Agrisicilia, presente ogni anno alla manifestazione, conferma così il proprio impegno nel mercato del biologico, sempre più attento alla qualità certificata e alla tracciabilità delle materie prime.

Allo stand 112, l’azienda presenterà alcune novità di gamma, tra cui la nuova crema spalmabile al pistacchio senza zuccheri aggiunti, frutto di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo orientato verso le esigenze di un consumatore sempre più consapevole e attento al profilo nutrizionale dei prodotti.

Accanto alla nuova referenza saranno protagoniste anche le marmellate di agrumi siciliani – arancia, limone, mandarino e pompelmo – insieme alle confetture extra, alle creme spalmabili alla frutta e alle altre specialità dell’azienda, tutte realizzate valorizzando materie prime selezionate e una filiera produttiva di tipo artigianale.

Natural Products Expo West: Agrisicilia punta sul mercato statunitense

Il percorso internazionale proseguirà negli Stati Uniti con la partecipazione a Natural Products Expo West, una delle principali fiere globali dedicate al comparto natural & organic.

L’evento, che si svolgerà ad Anaheim, in California, rappresenta un hub strategico per il mercato americano. Agrisicilia accoglierà operatori e partner nella Hall B – stand 1483, presentando la propria gamma di prodotti e le novità dedicate al mercato internazionale.

La presenza alla manifestazione costituisce un passaggio chiave nel piano di sviluppo dell’azienda, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento negli Stati Uniti, ampliare le opportunità distributive e avviare nuove collaborazioni in uno dei mercati più dinamici e competitivi del settore.

Tradizione siciliana e innovazione per i mercati globali

Con la partecipazione a Bio Planet e Natural Products Expo West, Agrisicilia conferma la propria strategia di crescita internazionale fondata su un equilibrio tra tradizione e innovazione.

L’azienda continua infatti a valorizzare le eccellenze agricole della Sicilia attraverso prodotti che uniscono qualità delle materie prime, ricerca e identità territoriale, rafforzando la presenza del brand nei principali mercati globali del settore food.