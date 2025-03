Al via il Ciokowine Fest 2025, ad Alcamo dal 21 al 23 Marzo

È stata inaugurata questa mattina la terza edizione del Ciokowine Fest, la Festa del Cioccolato e del Vino, che si svolgerà ad Alcamo da oggi al 23 marzo 2025, tra Piazza Ciullo, il Collegio dei Gesuiti ed il Castello dei Conti di Modica.

La manifestazione enogastronomica è nata da un’idea dell’Associazione Sts, diretta da Erasmo Longo e Giuseppe Fiore e ha l’obiettivo di creare e promuovere attività che possano contribuire allo sviluppo turistico di Alcamo, attraverso il vino e il cioccolato.

Una vera e propria festa del gusto che esalta il gemellaggio tra le Città di Alcamo e Modica, che nell’antichità facevano parte di un’unica Contea, quella dei Conti di Modica.

Il ‘Ciokowine fest’, oggi, è considerato il punto di incontro tra le eccellenze delle due Città, Modica con il suo rinomato cioccolato ed Alcamo con il suo vino, famoso in tutto il mondo.

Saranno tre giornate ‘golose’, che vedranno l’alternarsi di diversi eventi Enogastronomici e di Intrattenimento musicale, intrattenimento per i più piccoli, spettacoli itineranti ed artisti di strada, un Village con prodotti enogastronomici e artigianali siciliani. In questi tre giorni si alterneranno famosi pasticcieri e chef che daranno vita a: Cioko-lab, Cioko-art, Cioko-school, cioko-game village e Cioko-mascotte e live-show per tutti, perché il Ciokowine Fest è dedicato ai Wine-lovers e Cioko-lovers di tutte le età.

Si svolgeranno, inoltre, inedite Master-class ed interessanti Cooking-show con numerosi nomi di prestigio della cucina italiana magistralmente guidati dal direttore artistico Peppe Giuffrè.

“Viviamo in un territorio che offre moltissimo – ha spiegato Erasmo Antonio Longo, Presidente dell’Associazione STS nel corso dell’inaugurazione della manifestazione, che si è svolta presso l’aula consiliare del comune di Alcamo – e la nostra idea è proprio quella di far uscire questa manifestazione dai confini siciliani in modo che tutti possano sapere cosa c’è ad Alcamo e a cosa è collegato”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Giuseppe Fiore, uno degli organizzatori del Ciokowine Fest: “quest’anno abbiamo provato ad alzare l’asticella e possiamo dire di esserci riusciti. L’obiettivo è quello di non deludere le aspettative di tutte le persone che fruiranno di tutti i servizi della nostra manifestazione e delle bellezze che offre Alcamo”.

L’edizione 2025 si svolge con la collaborazione tra Associazione Sts, comune di Alcamo il cui sindaco è Domenico Surdi, che ha evidenziato come “l’accoglienza sia la ricetta vincente per eventi come questo, che ha al centro due elementi di convivialità come il vino e il cioccolato e che ha tutti gli elementi per poter durare nel tempo”, assessorato comunale al turismo guidato da Donatella Bonanno, che ha evidenziato come “l’amministrazione di Alcamo abbia creduto a questa manifestazione sin dalla prima edizione, mostrando grande collaborazione per far decollare un evento che oggi vanta anche prestigiose collaborazioni”.

L’evento in questo 2025 vanta anche altre prestigiose collaborazioni con l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive diretto da Edy Tamajo, l’Assesorato Regionale all’Istruzione e Formazione guidato da Mimmo Turano, l’Assessorato al Turismo Regionale con alla guida Elvira Amata, la Camera di Commercio di Trapani, il cui presidente è Giuseppe Pace, la Confcommercio e la Unioncamere Sicilia.

La direzione tecnica è dell’Associazione Sts, diretta da Erasmo Longo e Giuseppe Fiore e della Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Alla Cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche gli esponenti del Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP e personalità del mondo della cultura Siciliana.