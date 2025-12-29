Alla Città del Cioccolato conto alla rovescia per il primo chocod’anno al mondo!

Alla Città del Cioccolato è iniziato il conto alla rovescia per il primo Chocod’Anno al mondo: un Capodanno originale, goloso e sorprendente, pensato per turisti e cittadini che vogliono celebrare l’arrivo del nuovo anno con un’esperienza davvero unica.

Nel più grande museo esperienziale dedicato al “Cibo degli Dèi” fervono i preparativi per una grande festa che, già dal logo – dove variopinte cabosse di cacao si intrecciano alle traiettorie luminose dei fuochi d’artificio – racconta un format inedito per vivere la notte di San Silvestro all’insegna della dolcezza.

Per questa esplosione di gusto a base di cacao e cioccolato sono disponibili tre pacchetti speciali: Latte, Fondente e Cioccolato Bianco.

Ogni pacchetto include la visita alla Città del Cioccolato (il 31 dicembre o il 1° gennaio, dalle 10 alle 18) con tre degustazioni dedicate alle diverse tipologie di cioccolato. Al termine del percorso sarà possibile ritirare al Chocoshop una tavoletta celebrativa personalizzata con il proprio nome: il Chocod’Anno.

Durante tutta la serata saranno liberamente accessibili il The Chocolate Bar e la Terrazza panoramica dell’ex Mercato Coperto, da cui sarà possibile ammirare lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Gli ospiti potranno pattinare fino alle 20, degustare il liquore PeruGin di Costruttori di Dolcezze e sorseggiare una fumante cioccolata calda presso lo chalet esterno.

Dalle ore 22 la festa entrerà nel vivo con il Dj set di Giopa Dj, che accompagnerà gli ospiti fino al brindisi di mezzanotte. Per l’occasione sarà servito un esclusivo calice di Chocolate in a Bottle, spumante gourmet prodotto nel sud della Francia con uve Blanc de Blancs e arricchito da note di cioccolato fondente ed estratto di nocciola. Non mancheranno le tradizionali lenticchie di Colfiorito con granella di cacao colombiano e l’augurale uva ricoperta di cioccolato.

Tutte le degustazioni sono comprese nel pacchetto Chocod’Anno.

I tre pacchetti, al costo di 50 euro, sono acquistabili direttamente in loco oppure scrivendo a info@cittadelcioccolato.it per ricevere tutte le informazioni utili. Sarà comunque possibile accedere ai servizi del The Chocolate Bar anche senza acquistare l’intero pacchetto.

A rendere ancora più magica l’atmosfera, lo straordinario videomapping urbano “Luci della Città” dell’artista Giuliano Giuman che, con i suoi 30.000 mq di superficie, illumina il suggestivo rione di Porta Sole, accanto alla Città del Cioccolato.