Alla Città del Cioccolato si festeggia la notte di San Silvestro con il CHOCOD’ANNO!

L’idea è tanto semplice quanto potenzialmente esplosiva!

Ma attenzione: non ci riferiamo soltanto ai fuochi di artificio che illumineranno la città e la vallata fino ad Assisi e che si potranno ammirare allo scoccare della mezzanotte dalla magnifica Terrazza panoramica dell’ex Mercato Coperto di Perugia. Ci riferiamo piuttosto alla carica esplosiva di dolcezza a base di cacao e cioccolato che propone il più grande Museo Esperienziale al Mondo dedicato al Cibo degli Dèi con il suo primo e memorabile CHOCOD’ANNO.

“Il nostro CHOCOD’ANNO sarà un Capodanno molto divertente e insolito – dichiara Enrica Landrini, Executive Manager della Città del Cioccolato – dedicato a turisti e cittadini che vorranno celebrare con noi questa gioiosa ricorrenza. Una grande festa che già si evince dal logo dell’evento, dove sono allegramente disposte delle variopinte cabosse di cacao che dialogano con le tradizionali traiettorie luminose dei fuochi d’artificio.”

Per il CHOCOD’ANNO sono stati quindi pensati tre pacchetti ad hoc: quello al Latte, quello Fondente e quello al Cioccolato Bianco.

Per ognuno dei pacchetti è prevista la visita museale alla Città del Cioccolato che si potrà effettuare il 31 dicembre o il 1 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Durante la visita saranno distribuite tre degustazioni differenziate nei gusti latte, fondente e bianco: un Bacio Perugina, un Boero Eurochocolate e il Sindaco, il Cioccolatino ufficiale della Città del Cioccolato.

Al termine della visita potrà essere ritirata al Chocoshop del Museo una tavoletta di cioccolato celebrativa, il CHOCOD’ANNO, personalizzata con il proprio nome. Anche in questo caso saranno presenti le tre diverse varianti di cioccolato.

Ma non solo! Durante la permanenza a Perugia, al The Chocolate Bar, collocato sulla bellissima Terrazza panoramica della Città del Cioccolato, sarà possibile degustare il liquore PeruGin di Costruttori di Dolcezze e, sullo chalet esterno, una fumante cioccolata calda (con o senza panna) al latte, bianca o fondente.

Ma la vera e propria festa di fine anno, inizierà dalle ore 22, quando aprirà il DJ set che accompagnerà gli ospiti fino al brindisi di mezzanotte, con un esclusivo calice di Chocolate in a bottle, uno spumante gourmet prodotto nel sud della Francia con uve Blanc de Blancs e arricchito con note di cioccolato fondente ed estratto di nocciola. Ogni calice offre un’esperienza unica al palato, che unisce il meglio del mondo del vino e del cioccolato in un’unica bottiglia. La pista da ballo prenderà quindi il posto della pista di pattinaggio che fino alle 20 potrà essere frequentata gratuitamente da tutti i possessori di uno dei tre pacchetti.

E per celebrare al meglio e con gusto la fine e l’inizio di un nuovo anno, a disposizione anche un goloso assaggio di Lenticchie di Colfiorito con aggiunta di granella di cacao colombiana e un augurale uva ricoperta di cioccolato.

A fare da sfondo a questa magnifica serata, ci sarà lo straordinario videomapping urbano Luci della Città dell’artista Giuliano Giuman che con i suoi 30.000 mq di superficie ha consentito di impreziosire il bellissimo rione di Porta Sole attiguo alla Città del Cioccolato.

I tre pacchetti, al costo di 50 euro l’uno, saranno acquistabili direttamente in loco oppure tramite bonifico bancario. In questo caso sarà necessario scrivere un’email a info@cittadelcioccolato.it per ricevere tutte le informazioni.

Naturalmente, per tutto l’arco della serata, il The Chocolate Bar e la Terrazza dell’ex Mercato Coperto saranno fruibili anche da coloro che non hanno acquistato il pacchetto CHOCOD’ANNO e che magari sono già presenti nel Centro Storico di Perugia dove quest’anno il Comune di Perugia ha organizzato un Concerto in Piazza IV Novembre, a soli due minuti a piedi dalla Città del Cioccolato. L’unica raccomandazione sarà quella di non portare né prodotti pirotecnici né bottiglie in vetro il cui ingresso non sarà consentito per motivi di sicurezza.

La Città del Cioccolato vi aspetta per il primo CHOCOD’ANNO al Mondo!!!