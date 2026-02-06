Arcimboldo d’Oro: tre pennelli ai messinesi Iannello, Andreacchio e Arena

Tre professionisti, tre ambiti diversi, un unico riconoscimento di eccellenza. Mirko Iannello, Carlotta Andreacchio e Giuseppe Arena sono stati insigniti dei Tre Pennelli d’Oro dalla Guida de L’Arcimboldo, massimo riconoscimento del Festival Artisti del Gusto de L’Arcimboldo.

La cerimonia di premiazione della XIII edizione si è svolta lo scorso 2 febbraio presso il Teatro Totò, davanti a una platea di circa 600 ospiti e professionisti del settore enogastronomico. Il premio è attribuito a figure capaci di «raccontare la storia, comunicare la cultura del proprio territorio e guardare al futuro, restando al passo con tempi e tendenze, con unicità e capacità emozionale».

Ad aprire la serata è stata Angela Merolla, direttrice del magazine L’Arcimboldo e ideatrice del Festival, che ha affidato la conduzione alla presentatrice Edda Cioffi e al giornalista Federico Mazza, incaricati della consegna delle targhe con i pennelli d’oro.

Iannello e Andreacchio: dal bis al massimo riconoscimento

Tra i nuovi insigniti dei Tre Pennelli, Mirko Iannello e Carlotta Andreacchio compiono un ulteriore passo in avanti: già premiati lo scorso anno con due pennelli, nella Guida 2026 raggiungono il vertice del riconoscimento.

«Essere premiato per il secondo anno consecutivo come Artista del Gusto e conquistare i tre pennelli – afferma Mirko Iannello – mi riempie di gioia e conferma che la strada intrapresa è quella giusta».

Fondatore di Pizzburgh, realtà avviata nel 2012 insieme alla moglie Sara, Iannello ha costruito negli anni una proposta che unisce ricerca, qualità e abbinamenti curati tra pizze, vini, birre artigianali e cocktail, completata da carni selezionate e panini gourmet. La pizzeria si trova nel cuore di Messina, a pochi passi da Piazza Cairoli. Iannello è membro dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina.

Grande soddisfazione anche per Carlotta Andreacchio, chef patron della Trattoria del Marinaio di Galati Marina:

«Ricevere il terzo pennello dalla Guida Arcimboldo è un riconoscimento che porta con sé orgoglio e responsabilità. È la conferma che una cucina fondata su stagionalità, territorialità e rispetto della materia prima può essere compresa e apprezzata. Questo traguardo è il risultato di un lavoro di squadra quotidiano, fatto di confronto, sacrificio e complicità».

Classe 1988, Andreacchio affianca all’attività in cucina l’impegno nella formazione come docente al CIRS Onlus di Messina ed è Tesoriera provinciale dell’Associazione Cuochi della Federazione Italiana Cuochi, oltre che delegata provinciale dell’Associazione Lady Chef.

Arena riconferma l’eccellenza

Conferma i Tre Pennelli d’Oro anche Giuseppe Arena, maestro gelatiere messinese:

«Rinnovare questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio. Ringraziamo l’organizzazione e i nostri clienti, che ogni giorno scelgono e apprezzano la nostra artigianalità. Continuiamo con entusiasmo a portare in alto il nome di Messina».

Classe 1975, Arena è cresciuto nel laboratorio di pasticceria di famiglia fondato nel 1945. Oggi conduce la storica gelateria di Ganzirri insieme alla moglie Rosy e ai figli Jenny e Nicola. È membro di Conpait, dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina, dell’Associazione Ducezio e della delegazione siciliana dei Disciples d’Auguste Escoffier.