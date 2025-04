Birra Messina Cristalli di Sale inaugura Le Panchine delle Meraviglie

Portare la meraviglia nel quotidiano attraverso l’arte, trasformando spazi ordinari in luoghi straordinari di bellezza e aggregazione: è questo l’obiettivo de Le Panchine delle Meraviglie, il nuovo progetto artistico che contribuisce alla rigenerazione urbana promosso da Birra Messina Cristalli di Sale per rendere omaggio, ancora una volta, alla sua terra d’origine. L’opera collettiva prende vita grazie a dieci panchine d’autore realizzate dai talentuosi artisti siciliani che negli ultimi anni hanno firmato anche i bicchieri in edizione limitata della marca: nove panchine reinterpretano i decori dei bicchieri ispirati alle bellezze iconiche delle province siciliane, e una decima è dedicata alla storia di passione e tradizione del Birrificio Messina, partner determinante. L’installazione è stata donata alla città di Messina, trasformando la Passeggiata a Mare in un nuovo punto di incontro, vibrante di colori e significati. Uno spazio che invita a stare insieme, a godersi le ore del tramonto immersi in un’atmosfera di arte e bellezza, aprendosi al valore autentico della meraviglia che si cela nei momenti semplici, ma straordinari, della vita.

Il progetto di arredo urbano, patrocinato dal Comune di Messina, che si è dimostrato fin da subito parte attiva in tutte le fasi del progetto, è stato reso possibile grazie anche al contributo di importanti e ormai consolidati partner locali, a partire dall’ente filantropico Fondazione Me.S.S.In.A., che ha permesso a Birra Messina di individuare nell’area della Passeggiata a Mare cittadina, il luogo ideale per ospitare “Le Panchine delle Meraviglie”. Grazie al suo impegno, è stato possibile coinvolgere l’Autorità Portuale, proprietaria della zona d’installazione che, con entusiasmo, ha acconsentito all’intervento di decoro. L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) ha, inoltre, offerto un contributo per valorizzare il ruolo della panchina in diversi ambiti culturali e artistici, dal cinema alla letteratura.

L’opera è stata presentata questa mattina alle Istituzioni locali e alla città di Messina alla presenza, tra gli altri, di: Federico Basile, Sindaco di Messina; Massimo Finocchiaro, Assessore alle attività industriali; Gaetano Giunta, Segretario Generale Fondazione Comunità di Messina; Ilaria Zaminga, External Communication Manager HEINEKEN Italia; Mimmo Sorrenti, Presidente Coop. Birrificio Messina; Eleonora Orfanò, Vicepresidente AIGU; Magda Masano, Direttrice Artistica del progetto e tutti gli artisti coinvolti.

Dopo il successo de Il Mosaico delle Meraviglie, che nel 2023 ha contribuito alla riqualificazione urbana del Fondo Saccà, un nuovo angolo di Messina si veste di arte e colore, esaltando l’antica tradizione ceramica siciliana e regalando bellezza alla comunità. “Abbiamo voluto rendere omaggio in modo autentico alla città natale di Birra Messina, con un invito a riscoprire la forza sorprendente della meraviglia nella semplicità del quotidiano e immaginando un progetto per l’intera comunità.” – ha commentato Ilaria Zaminga, External Communication Manager HEINEKEN Italia. “Con Le Panchine delle Meraviglie, Birra Messina Cristalli di rinnova in modo concreto il suo legame con la Sicilia attraverso un progetto di decorazione urbana che celebra l’arte, la cultura e l’identità dell’isola, ma soprattutto che trasforma spazi comuni in meravigliosi luoghi di incontro e condivisione. Abbiamo per questo scelto uno dei luoghi simbolo della città, donando bellezza, ma anche un segno tangibile di connessione con l’intera comunità messinese. Il nostro è un viaggio che con un tocco di bellezza traforma l’ordinario in straordinario, che rende un istante qualunque un momento speciale, sospeso tra realtà e meraviglia. Birra Messina esprime in questo modo il suo desiderio di portare la meraviglia nelle vite dei consumatori in tutta Italia, partendo proprio dalla Sicilia.”

“Le Panchine delle Meraviglie rappresentano un esempio straordinario di come l’arte possa contribuire alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Questo progetto non solo arricchisce la città dal punto di vista estetico, ma crea anche un legame profondo tra la comunità e il territorio, trasformando la Passeggiata a Mare in un rinnovato spazio di aggregazione. Siamo entusiasti di poter supportare iniziative che promuovono l’identità siciliana e il coinvolgimento delle giovani generazioni. – ha dichiarato Federico Basile, Sindaco di Messina – Riteniamo fondamentale collaborare con realtà come HEINEKEN Italia, che investono nella nostra terra contribuendo a rafforzare il legame tra impresa e comunità”.

LE PANCHINE DELLE MERAVIGLIE DI BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE

Un’opera collettiva di decoro urbano che unisce arte e tradizione: le panchine, vere e proprie opere d’arte a cielo aperto, richiamano i colori e i motivi dei celebri bicchieri d’autore di Birra Messina, nati dal talento di Michelangelo Lacagnina, Ester Ferrigno, Melinda Alaimo, Alessandra Pennino, Salvo Scherma, Valerio Pirrone, Antonio Fratantoni, Tommaso Provenzano e Magda Masano, direttrice artistica del progetto.

Ogni decorazione racconta la Sicilia attraverso le meraviglie senza tempo delle sue 9 province – dai mosaici di Piazza Armerina al mandorlo in fiore di Agrigento – in un omaggio alla storia e alla cultura dell’isola. Dal 2021, Birra Messina Cristalli di Sale celebra la maestria artigianale e l’identità siciliana, reinterpretando con creatività elementi della tradizione locale, dalle ceramiche ai carretti decorati, fino ai barocchi di Noto e alle luminarie di Trapani. A completare l’installazione, una decima panchina, realizzata da Magda Masano e dedicata al partner d’eccezione Birrificio Messina, anch’esso depositario di una storia di meraviglia, in cui primeggiano i simboli e i colori di una sfida che si è trasformata in un successo tangibile.

Il legame tra Birra Messina e la Sicilia è profondo e autentico, suggellato soprattutto nel 2019 grazie alla partnership con il Birrificio Messina per il lancio di Cristalli di Sale e rinnovato nel 2025, a testimonianza di un impegno che continua nel tempo. Questo progetto, il primo e più significativo nel segno della vicinanza al territorio, ha dato vita a una storia di meraviglia e successo. Un traguardo reso possibile dall’instancabile impegno e dalla determinazione di 15 coraggiosi mastri birrai, che continuano a tramandare alle nuove generazioni l’arte della birra, dando sempre più lustro ad una realtà locale in forte crescita.

Da sempre simboli di riflessione e incontro, le panchine si animano attraverso l’interazione umana, diventando scenari di dialogo, socialità e condivisione. Così come nell’arte e nel cinema, questi spazi invitano a fermarsi e osservare il mondo con nuovi occhi, allo stesso modo, le Panchine delle Meraviglie di Birra Messina offrono una pausa dalla quotidianità, risvegliando un senso di appartenenza e stupore in chiunque vi si soffermi. Un tributo autentico alla Sicilia, alla sua bellezza e alla sua capacità di ispirare e meravigliare, generazione dopo generazione.

“Rendere accessibile l’arte e la bellezza è il primo passo per costruire un senso di appartenenza più forte. Il progetto promosso da Birra Messina rappresenta un’occasione unica per valorizzare le tradizioni siciliane mediante un linguaggio artistico contemporaneo, che oggi prende vita attraverso un’opera collettiva in cui la panchina rappresenta un potentissimo simbolo di aggregazione e socialità, soprattutto per le giovani generazioni. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere d’ispirazione per altre realtà e stimolare nuove iniziative volte a valorizzare il nostro territorio”. – ha sottolineato Eleonora Orfanò, Vicepresidente AIGU.

“Ancora una volta, la collaborazione tra Fondazione Me.S.S.In.A. e Birra Messina dimostra come le imprese possano generare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità, rendendo la bellezza un catalizzatore di crescita sociale. Il progetto Le Panchine delle Meraviglie è l’esempio tangibile di un cambiamento positivo, che contribuisce a creare luoghi che ispirano incontro e condivisione. Arte e inclusione si fondono per dare nuova vita alla città, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni”. – ha affermato Gaetano Giunta, Fondatore e Responsabile del piano strategico Fondazione Me.S.S.In.A.

Per scoprire il “Le Panchine delle Meraviglie” di Birra Messina Cristalli di Sale e gli artisti che le hanno realizzate: https://www.birramessina.it/le-panchine-delle-meraviglie/