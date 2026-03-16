Biscò – Via Etnea a Catania: primo mese di successo per il nuovo progetto degli chef Patti e Colonnetta

A un mese dall’apertura, Biscò – Via Etnea si conferma una delle novità gastronomiche più interessanti del centro storico di Catania. Dal 16 febbraio al 16 marzo 2026, il nuovo locale firmato dagli chef Francesco Patti e Domenico Colonnetta ha registrato un debutto oltre le aspettative, raccogliendo grande entusiasmo da parte del pubblico.

Il progetto amplia e rafforza l’offerta dei due chef, che accanto al ristorante Coria – una stella Michelin – e a Squiseating, dedicato al banqueting d’autore, hanno voluto creare uno spazio informale e versatile, capace di accompagnare gli ospiti in diversi momenti della giornata.

Biscò – Via Etnea: un luogo da vivere dalla mattina alla sera

Situato in via Etnea 55, all’interno dello storico Palazzo San Demetrio, Biscò si distingue per il suo suggestivo dehors nel cortile interno, uno spazio intimo e raccolto che diventa una vera e propria “isola nell’isola” nel cuore della città.

Il locale è pensato per essere vissuto dalle 11 del mattino fino a tarda sera, con una proposta gastronomica che cambia durante la giornata.

La mattina è dedicata a granite, gelati e cioccolate, perfetti per una pausa nel centro storico. A seguire, spazio agli aperitivi ispirati alla tradizione siciliana e ai sapori del Sud-Est dell’isola, fino a un pranzo informale che valorizza materie prime fresche e ricette identitarie.

Nel pomeriggio Biscò diventa un luogo ideale per una pausa dolce, mentre la sera si trasforma in uno spazio conviviale con cocktail originali, vini e bollicine, accompagnati da piatti della tradizione reinterpretati dagli chef.

Una cucina che racconta la Sicilia

Il menu di Biscò nasce dal rapporto diretto con il territorio e con i mercati storici di Catania. Ogni giorno gli chef scelgono personalmente materie prime e pescato del giorno, costruendo una proposta dinamica che affianca grandi classici della cucina siciliana a piatti stagionali.

Tra le proposte spiccano il cous cous con zuppa di pesce del giorno, la pasta fritta con melanzane e ricotta salata, la frittura di paranza, il cocktail di gamberi ispirato agli anni ’80 e gli immancabili arancinetti siciliani.

A completare l’offerta gastronomica ci sono plateaux di formaggi e salumi, due formule dedicate all’aperitivo e una selezione curata di dessert.

Un progetto informale e conviviale

«In questo primo mese di vita di Biscò – raccontano gli chef Francesco Patti e Domenico Colonnetta – abbiamo raccolto l’entusiasmo di una città che ci ha accolto con grande affetto. Biscò è un viaggio che può iniziare con un gelato, continuare con un aperitivo e trasformarsi in una pausa pranzo o in una serata tra amici».

Il locale nasce con l’idea di creare uno spazio assolutamente informale, pensato per famiglie, coppie e gruppi di amici, dove vivere momenti di relax tra drink, vini siciliani e piatti della tradizione reinterpretati.

Grande attenzione è stata dedicata anche agli spazi: sia la sala interna sia il dehors nel cortile del Palazzo San Demetriosono stati progettati per offrire un ambiente accogliente, circondato da piante e luce soffusa.

Uno sguardo alla nuova stagione

Il primo mese di attività ha confermato la validità del progetto e ha posto le basi per i prossimi sviluppi. Con l’arrivo della primavera e dell’estate, Biscò punta a raccontare nuovi ingredienti stagionali e altre sfumature della cucina siciliana.

«Volevamo divertirci e far divertire i nostri ospiti – concludono gli chef – e le risposte ottenute finora ci hanno confermato di essere sulla strada giusta. Speriamo che chi verrà a trovarci possa vivere lo stesso entusiasmo che proviamo noi ogni giorno, guardando l’Etna che resta il faro a cui rivolgiamo lo sguardo appena entriamo o usciamo da Biscò».