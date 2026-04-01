Biuso e La Spada all’Orso in Duomo: a Messina una serata tra amicizia, contaminazione e alta cucina

Non una semplice cena a quattro mani, ma un vero incontro tra visioni gastronomiche quello andato in scena il 31 marzoall’Orso in Duomo. Protagonisti della serata sono stati lo chef Giuseppe Biuso e il pizzaiolo Matteo La Spada, uniti da un rapporto di stima e amicizia che negli anni si è trasformato in un dialogo creativo continuo.

Un incontro tra cucina e lievitazione

La serata ha proposto un percorso gastronomico dinamico, in cui i piatti di Biuso si sono alternati alle pizze di La Spada, creando un equilibrio tra alta cucina e arte bianca.

Al centro dell’esperienza, una ricerca sulle materie prime capace di superare i confini della Sicilia, dando vita a una contaminazione consapevole e creativa. Un approccio che richiama la storia dell’isola, da sempre crocevia di culture e sapori.

Un legame umano prima ancora che professionale

«Matteo è un grande professionista, ma ha anche una grandissima umiltà – racconta Giuseppe Biuso –. Tra di noi si è creato subito un rapporto autentico. Oggi lo considero un amico vero, e non potevo mancare a questo evento».

Sulla stessa linea Matteo La Spada, che sottolinea il valore del confronto: «Quella con Giuseppe è ormai una tradizione. È la terza cena che realizziamo insieme e ogni volta rappresenta un’occasione di crescita. Condividiamo una visione comune della Sicilia, capace di aprirsi al mondo e contaminarsi».

Dessert e vini: il racconto del territorio

A completare l’esperienza è stato il dessert firmato da Daniele Bonansinga della Pasticceria Principe di Panebianco, quarta generazione di una storica realtà messinese.

In abbinamento, i vini della Cottanera, espressione del territorio etneo e della sua identità vulcanica.

Una serata tra tecnica, creatività e identità

Il pubblico ha risposto con entusiasmo a un evento che ha saputo unire tecnica, creatività e racconto del territorio in chiave contemporanea.

La cena all’Orso in Duomo ha dimostrato come, quando amicizia e visione condivisa si incontrano, la cucina diventa un linguaggio capace di superare confini geografici e culturali, trasformandosi in un’esperienza autentica e coinvolgente.