Capolavori di cioccolato: le uova artistiche di Daniele Bonansinga tra tecnica e creatività

A Messina, la Pasqua diventa un incontro tra arte e alta pasticceria grazie alle creazioni di Daniele Bonansinga, che trasforma le tradizionali uova di cioccolato in vere opere artistiche.

Nella storica Pasticceria Principe di Panebianco, ogni uovo nasce da una lavorazione artigianale minuziosa: superfici dipinte a mano, giochi cromatici raffinati e una ricerca estetica che rende ogni creazione unica.

Uova di cioccolato dipinte a mano

Le uova firmate da Daniele Bonansinga non sono semplici dolci pasquali, ma oggetti da ammirare oltre che da gustare. Il risultato è un perfetto equilibrio tra tecnica, creatività e qualità delle materie prime.

«Dal punto di vista tecnico – spiega il pasticcere – l’effetto cromatico è ottenuto attraverso la colorazione del burro di cacao. Gli stampi in policarbonato vengono dipinti a mano prima di accogliere il cioccolato bianco temperato, creando superfici sfumate e materiche».

Un processo che richiede precisione e sensibilità artistica, trasformando il cioccolato in un vero linguaggio espressivo.

Le proposte per Pasqua 2026

La collezione pasquale 2026 propone un’ampia varietà di uova artigianali:

cioccolato bianco decorato

uova granellate alla nocciola e al pistacchio

varianti fondenti con frutta secca

versioni “tre cioccolati” (bianco, latte e fondente)

uova tipo rocher con granella di pistacchi, mandorle e nocciole

Non mancano le proposte dedicate ai più piccoli, con combinazioni di cioccolato al latte, bianco e alla nocciola.

Le colombe artigianali tra tradizione e innovazione

Accanto alle uova, la pasticceria propone anche una selezione di colombe artigianali realizzate con lievito madre e ingredienti di alta qualità.

Tra le varianti:

classica con canditi

al pistacchio

al cioccolato

versione speciale a doppio impasto bicolore (bianco e cioccolato) con canditi al lampone e glassa al cioccolato

Un’offerta che coniuga tradizione e creatività, mantenendo al centro la qualità artigianale.

Una storia di famiglia lunga quattro generazioni

Fondata nel 1945, la Pasticceria Principe di Panebianco rappresenta una delle realtà storiche di Messina. Una tradizione familiare che attraversa quattro generazioni, oggi guidata da Daniele e Samuele Bonansinga, eredi dell’esperienza del nonno Angelo Panebianco, figura centrale dell’attività fino al 2024.

Le origini risalgono al 1944, quando il bisnonno Giuseppe avviò l’attività con la produzione di caramelle e torroni. Negli anni la pasticceria si è evoluta, specializzandosi in dolci tipici messinesi, granite, gelati e grandi lievitati.

Tra tradizione e pasticceria moderna

Oggi la pasticceria affianca alla produzione tradizionale una proposta più contemporanea, con mousse e monoporzionicurate nella presentazione e realizzate con ingredienti selezionati.

Tra i dolci iconici che raccontano la storia della famiglia restano la torta al torroncino, il gelato alla nocciola, gli ’nzuddi e i cannoli alla ricotta, ancora oggi tra i più richiesti.

Con le sue uova artistiche e i grandi lievitati, Daniele Bonansinga continua a interpretare la pasticceria come un’arte, capace di unire memoria, tecnica e creatività, portando avanti una tradizione che guarda al futuro senza perdere le proprie radici.