di Simone Scarso

Lo sconto potenziato sui voli per i residenti in Sicilia non si fermerà dopo le feste. La Regione ha deciso di estenderlo a tutto il 2027, con uno stanziamento di 40 milioni di euro già inserito nel bilancio in discussione all’Assemblea regionale siciliana. Da ieri sera, intanto, anche Wizz Air applica lo sconto direttamente al momento della prenotazione.

L’annuncio è arrivato giovedì 26 novembre a Palazzo dei Normanni, a Palermo, dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, durante la conferenza stampa con l’amministratore delegato di Wizz Air, József Váradi, e l’assessore al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello.

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Cosa cambia con la proroga

La versione maggiorata del contributo era prevista solo per il periodo delle feste, dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, con tetti massimi alzati fino a 50 o 100 euro a tratta a seconda della fascia di utenza. Con la decisione annunciata ieri resterà valida sui voli nazionali per tutti i dodici mesi del 2027.

La somma, ha spiegato Aricò, è stata messa nel bilancio regionale che l’Ars sta esaminando insieme alla legge di Stabilità. La proroga diventerà quindi operativa solo dopo il via libera definitivo dell’Assemblea ai documenti finanziari, atteso entro Natale. Fino ad allora vale il calendario già fissato.

Wizz Air, sconto subito senza rimborso

La novità immediata riguarda la convenzione tra la Regione e Wizz Air. Come già accade con Ita Airways e Aeroitalia, i residenti che hanno diritto al contributo non devono più pagare il biglietto per intero e poi chiedere il rimborso sulla piattaforma regionale SiciliaPei: lo sconto del 25% viene applicato in automatico sul sito e sull’app della compagnia al momento dell’acquisto.

Sconto massimo: 37,50 euro per singolo volo.

per singolo volo. Dal 1° dicembre al 10 gennaio il tetto sale a 50 euro .

. Vale sulle rotte nazionali da e per la Sicilia.

Wizz Air, che il 3 agosto ha riaperto la sua base a Palermo, collega oggi quattro aeroporti siciliani, cioè Palermo, Catania, Comiso e Lampedusa, con otto scali della penisola, su 16 rotte nazionali. «La Regione ha stanziato le risorse, il nostro compito è fare in modo che arrivino ai passeggeri senza burocrazia», ha detto Váradi.

Il peso dell’insularità

Il contributo nasce per compensare una parte dei costi che i siciliani sostengono per il solo fatto di vivere su un’isola, dove l’aereo è spesso l’unico modo rapido per raggiungere il resto del Paese. Le tariffe salgono soprattutto nei periodi di punta, quando studenti e lavoratori fuori sede tornano a casa.

Secondo Aricò, l’obiettivo è rendere il trasporto aereo più accessibile «in particolare per coloro che hanno necessità di spostarsi per motivi di lavoro, studio o familiari». Lo sconto anticipato alla cassa, senza attese per il rimborso, è la parte che si vede subito nel portafoglio; la proroga al 2027 dipenderà invece dal voto dell’Ars sulla manovra.

Simone Scarso

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