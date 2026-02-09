Casa Grazia, calici di futuro nel rispetto della terra

“Calici di futuro nel rispetto della biodiversità”: è questo il mood che guiderà Casa Grazia nel 2026. Un anno chiave per la famiglia Brunetti, protagonista di un percorso che intreccia agricoltura biologica, tutela ambientale e visione contemporanea, attraverso una presenza attiva nei principali appuntamenti internazionali dedicati alle nuove tendenze, all’innovazione e alle soluzioni green ad alto impatto sociale.

Radicata a Gela, sul versante sud-orientale della Sicilia, Casa Grazia opera all’interno della Riserva Naturale del Lago Biviere, il più grande lago salato costiero dell’Isola, territorio unico che si estende tra le province di Caltanissetta e Ragusa. È qui che nascono vini e oli biologici capaci di raccontare un equilibrio profondo tra uomo e natura, e dove prende forma una delle espressioni più autentiche del Cerasuolo di Vittoria DOCG, l’unica DOCG della Sicilia.

«I risultati raggiunti in questi anni – afferma Maria Grazia Di Francesco Brunetti, CEO di Casa Grazia – non mi fanno sentire arrivata, ma più responsabile. Quello che stiamo costruendo va oltre i numeri di un’impresa: è una visione che ci impegna, da tre generazioni, a custodire questo territorio e a lavorare per un’agricoltura contemporanea capace di guardare insieme al futuro e al passato, con grande attenzione all’impatto etico e sociale sul territorio».

Una visione coerente e anticipatrice, mai dettata da mode. Già nel 2005, con la prima bottiglia “Gradiva”, Nero d’Avola, Casa Grazia ha avviato una vera e propria rivoluzione gentile in un’area a lungo marginalizzata, puntando sulla valorizzazione di suoli ricchi di sali minerali e su condizioni pedoclimatiche straordinarie, ideali per vini e oli che si distinguono per autenticità ed eleganza.

Un 2026 tra fiere internazionali e valori condivisi

Dopo il debutto di inizio anno al Slow Wine World Tour di Monaco, Casa Grazia prosegue il suo percorso partecipando a due appuntamenti internazionali di primo piano, entrambi centrati su sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale.

Dall’11 al 13 febbraio sarà presente a Biofach a Norimberga , con la linea di oli biologici Involio e una selezione dei suoi vini, in uno dei contesti di riferimento mondiali per il biologico certificato.

sarà presente a a , con la linea di oli biologici e una selezione dei suoi vini, in uno dei contesti di riferimento mondiali per il biologico certificato. Dal 22 al 24 febbraio, Casa Grazia parteciperà alla quinta edizione di Slow Wine Fair a Bologna. In collaborazione con il Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria, l’azienda sarà protagonista di una masterclass esclusiva dedicata all’unica DOCG siciliana, rivolta a giornalisti e operatori del settore, con il vino Victorya 1607

(Sala A, 23 febbraio ore 16.30).

Il tema dell’edizione 2026 della Slow Wine Fair è l’impatto sociale della produzione vitivinicola: una riflessione su come il vino incida sulla vita di chi lo produce e sui territori in cui nasce. Un tema pienamente in linea con i valori di Casa Grazia.

«Non coltiviamo soltanto vigneti e uliveti – sottolinea Maria Grazia Brunetti – ma coltiviamo soprattutto bellezza, salvaguardando il paesaggio e rispettando l’ambiente».

Un approccio che ha reso Casa Grazia un simbolo di rinascita culturale e sociale, capace di dimostrare come l’agricoltura contemporanea possa essere al tempo stesso etica, sostenibile e profondamente identitaria.