Castelbuono, Fiasconaro celebra il Ferragosto con un maxi-panettone in Piazza Margherita

Venerdì 15 agosto 2025, a partire dalle ore 18:30, Piazza Margherita si trasformerà in un grande palcoscenico di gusto e tradizione con il ritorno del celebre “Panettone a Ferragosto” firmato Fiasconaro, la storica azienda dolciaria guidata dai fratelli Nicola, Fausto e Martino.

Maxi-panettone per tutta la comunità

L’appuntamento, ormai simbolo dell’estate castelbuonese, vedrà il taglio e la degustazione di un maxi-panettone offerto a residenti, turisti e visitatori. Un’occasione di festa all’insegna della convivialità, capace di unire generazioni diverse attorno al dolce che, pur legato al Natale, a Castelbuono trova una veste estiva unica e sorprendente.

Anteprima della nuova linea Ypsigro

Quest’edizione porterà con sé una novità speciale: l’anteprima della nuova linea Ypsigro, panettone al gusto di gelsi e cioccolato, ispirato al borgo madonita e impreziosito da un progetto grafico dedicato. Tutti i presenti riceveranno in omaggio i panettoncini Ypsigro da 100 g, piccole creazioni che racchiudono innovazione, artigianalità e il payoff che da sempre accompagna la famiglia Fiasconaro: “Audaci per tradizione”.

Le parole di Nicola Fiasconaro

«Siamo felici di celebrare anche quest’anno il Ferragosto a Castelbuono, dove tutto è cominciato – dichiara il maestro Nicola Fiasconaro –. Portare in piazza il Panettone a Ferragosto significa ridare vita a una tradizione che, pur legata al Natale, qui incontra un legame profondo con la comunità e il territorio.

In questa edizione siamo particolarmente orgogliosi di presentare la nuova linea Ypsigro: un progetto che unisce la nostra identità artigianale a uno sguardo contemporaneo, e che porterà in dono a tutti i partecipanti i nostri panettoncini. Vi aspettiamo per condividere insieme una serata di gioia, gusto e innovazione, tra passato e futuro della nostra pasticceria di famiglia».