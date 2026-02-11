Cerasuolo di Vittoria DOCG: a Bologna va in scena il rosso “contemporaneo” che sfida i luoghi comuni

L’unica DOCG di Sicilia protagonista a Slow Wine Fair 2026 con una masterclass dedicata

Vittoria – In un mercato che guarda con crescente interesse ai vini bianchi e mentre il mondo dei rossi è chiamato a rinnovarsi, il Cerasuolo di Vittoria DOCG risponde con la forza della sua modernità.

Il 23 febbraio 2026, alle ore 16.30, la Slow Wine Fair ospiterà la masterclass “Cerasuolo di Vittoria, il rosso più contemporaneo che c’è”, un appuntamento pensato per raccontare l’anima fresca, dinamica e territoriale della denominazione più meridionale d’Italia.

Spesso definito un “rosso non rosso”, il Cerasuolo di Vittoria è capace di ribaltare l’immaginario dei rossi siciliani potenti e alcolici, proponendo invece eleganza, bevibilità e versatilità gastronomica. Nato dall’equilibrio tra la struttura del Nero d’Avola e l’esuberanza floreale del Frappato, è un vino dalla beva scorrevole, apprezzabile anche a temperature più fresche, ideale per i mesi estivi e per un pubblico sempre più attento alla leggerezza senza rinunciare alla complessità.

Un profilo che rende il Cerasuolo di Vittoria una risposta concreta e contemporanea alle nuove sfide del mercato dei rossi. La sua evoluzione è frutto della visione delle cantine del territorio, capaci di interpretare in modo rigoroso il rapporto tra vitigno e terroir attraverso una gestione accurata delle vigne e una sensibilità produttiva rinnovata, orientata all’equilibrio e alla precisione espressiva.

La masterclass

Otto etichette per raccontare un territorio

Il percorso di degustazione offrirà una lettura approfondita delle diverse interpretazioni della denominazione, mettendo in luce le sfumature territoriali e stilistiche del Cerasuolo di Vittoria DOCG:

Casa Grazia – Victorya 1607 Cerasuolo di Vittoria 2024

– Victorya 1607 Cerasuolo di Vittoria 2024 Vigna di Pettineo – Cerasuolo di Vittoria Classico 2023

– Cerasuolo di Vittoria Classico 2023 Tenuta Valle delle Ferle – Cerasuolo di Vittoria 2022

– Cerasuolo di Vittoria 2022 Mikale – Cerasuolo di Vittoria 2023

– Cerasuolo di Vittoria 2023 Tenute Nicosia – Cerasuolo di Vittoria Hybla 2023

– Cerasuolo di Vittoria Hybla 2023 Beniamino Fede – Cerasuolo di Vittoria Dakry 2023

– Cerasuolo di Vittoria Dakry 2023 Donnafugata – Cerasuolo di Vittoria Floramundi 2023

– Cerasuolo di Vittoria Floramundi 2023 COS – Cerasuolo di Vittoria Classico 2022

Il Consorzio a Slow Wine Fair

Oltre alla masterclass, il Cerasuolo di Vittoria DOCG sarà presente per tutta la durata della fiera (22–24 febbraio) con una collettiva patrocinata dal Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria.

Una presenza strategica all’interno di una manifestazione diventata punto di riferimento per winelover e professionisti orientati a un vino buono, pulito e giusto, in linea con i valori di sostenibilità, territorio e identità.

Info e prenotazioni masterclass