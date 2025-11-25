“Che magnifica impresa – Italia in bottiglia” approda su Rai Storia: tra i protagonisti José Rallo di Donnafugata

Martedì 25 novembre, alle ore 22:10, Rai Storia propone in prima visione una nuova puntata di “Che magnifica impresa – Italia in bottiglia”, che vede tra le figure centrali José Rallo di Donnafugata, una delle personalità più rappresentative del vino italiano e interprete autorevole della sua evoluzione negli ultimi decenni. Intervistata dal direttore Mario Sechi, Rallo racconta un percorso in cui il vino diventa progetto culturale, identità aziendale e narrazione familiare.

La puntata mette in luce una visione originale e profondamente femminile: José Rallo ripercorre la storia di Donnafugata, azienda che ha fatto della qualità e della creatività il proprio tratto distintivo, con un linguaggio capace di unire impresa, territorio e arte. Dalle etichette d’autore ai progetti musicali, fino ai richiami alla letteratura siciliana, emerge un modo innovativo di comunicare il vino e i suoi luoghi, costruendo un immaginario riconoscibile e anticipando nuovi modelli di racconto enologico.

Il dialogo affronta anche la dimensione generazionale dell’impresa, un equilibrio tra radici e innovazione che ha permesso alla famiglia Rallo di valorizzare tradizione, identità vitivinicola, ricerca della qualità e sostenibilità.

La narrazione si arricchisce della presenza di altri protagonisti del settore. Un servizio è dedicato alla storica famiglia Antinori; segue l’intervento del prof. Attilio Scienza, tra i massimi esperti italiani di viticoltura, che offre un approfondimento sul legame antico tra territorio, genetica delle varietà e cultura produttiva.

Spazio anche all’immaginario di Milo Manara, maestro del disegno italiano e piccolo produttore, che interpreta il vino come oggetto estetico e narrativo, capace di attraversare epoche e linguaggi con una sensibilità artistica unica.

Chiude il quadro la voce di Daniele Cernilli, critico e fondatore di DoctorWine, che analizza l’evoluzione del gusto, il ruolo della critica e la competitività dell’Italia del vino sui mercati internazionali.

La puntata restituisce così il ritratto di un Paese del vino dinamico e in continua trasformazione, dove tradizione e innovazione trovano un equilibrio fertile. Un contenuto di grande interesse per appassionati, professionisti e pubblico generalista, capace di offrire una prospettiva ampia e contemporanea sul mondo vitivinicolo italiano e sui suoi protagonisti.

La replica è prevista su Rai 5 il 28 dicembre.