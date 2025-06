Comiso, seconda edizione di Bianco, Rosso e…ascolti in calice. Quest’anno doppia serata.

Torna Bianco, Rosso e… Ascolti in Calice, l’evento che unisce musica, degustazioni ed eccellenze del territorio nel cuore barocco di Comiso. Giunto alla seconda edizione, l’appuntamento promosso e organizzato dal Comune di Comiso si sdoppia quest’anno con due serate ricche di gusto e cultura, in programma venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025 presso il suggestivo Cortile della Fondazione G. Bufalino.

L’ingresso sarà aperto dalle ore 19:00. Il ticket, necessario solo per le degustazioni, darà accesso a un’esperienza unica, in cui protagonisti saranno i vini del Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria Docg, della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria e dell’Enoteca Regionale della Sicilia sede del sud est. Accanto ai vini, spazio anche all’olio Dop Monti Iblei, al formaggio Ragusano Dop, al Cioccolato di Modica Igp e, novità di quest’anno, alla birra artigianale, con una serata dedicata a cura dell’associazione Brassicoli Italiani, ideatrice del BeerSchiuma Craft Village. Presenti alcuni studenti dell’Istituto “G. Marconi” di Vittoria che daranno il loro prezioso supporto durante le degustazioni grazie alla collaborazione con la scuola vittoriese.

“Bianco, Rosso e… Ascolti in Calice” non è solo un’occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche per vivere il centro storico di Comiso in un’atmosfera di convivialità e cultura. «Seconda edizione di un evento che addirittura raddoppia la sua presenza segno che non solo la prima è stata un successo, ma evidentemente il pubblico ha chiesto che durasse di più – ha commentato il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari -. Due giornate diverse, una dedicata agli appassionati della birra ed una a quelli del vino ma comunque a coloro i quali desiderano in maniera conviviale unirsi attorno ad un linguaggio universale quale è quello della musica. Se poi lo si fa nel centro storico di Comiso allora la ricetta è veramente perfetta».

Le serate saranno arricchite da momenti di approfondimento culturale e musicale, grazie alla presenza di Tony Canto in concerto e di Giovanni Cacioppo con lo spettacolo Ho scagliato la prima pietra, in collaborazione con That’s Umore stand up comedy. Durante la due giorni immancabili gli ascolti in vinile a cura di Radio Suq, una collaborazione che arricchisce questa seconda edizione della manifestazione ancora una volta realizzata grazie alla consulenza artistica di Alessandro Nobile.

Di seguito il programma della due giorni:

Venerdì 6 giugno

19:00: Degustazione di birre artigianali

19:30: Talk “Bionde, Rosse e…” con esperienza gastro-brassicola a cura di Eleni Pisano dell’associazione Brassicoli Italiani e di Umberto Godano del Consorzio Olio Dop Monti Iblei.

20:30: RADIO SUQ – Vinyl set

22:00: Concerto “Anima Solo” di Tony Canto

Sabato 7 giugno

19:00: Apertura banco di assaggio vini

19:30: Talk “Bianco, Rosso e…” con produttori di vino e degustazione guidata di varie stagionature di Ragusano Dop a cura di Antonio Di Falco (Progetto Natura)

20:30: RADIO SUQ – Vinyl set

22:00: Spettacolo comico Ho scagliato la prima pietra di Giovanni Cacioppo (in collaborazione con That’s Umore).

Un evento imperdibile per celebrare le bellezze di Comiso e le sue tradizioni, tra musica, sapori e cultura.