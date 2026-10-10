Cous Cous Fest 2026: otto Paesi in gara al Campionato del mondo di cous cous

Saranno otto le squadre protagoniste del Campionato del mondo di cous cous Bia, uno degli appuntamenti centrali del Cous Cous Fest, in programma a San Vito Lo Capo dal 18 al 27 settembre 2026.

Alla 29ª edizione del festival parteciperanno Algeria, Brasile, Francia, Italia, Marocco, Senegal e Spagna, oltre alla nuova squadra “Cous Cous Fest United”, formata da uno chef palestinese e una chef israeliana. Una scelta che ribadisce il messaggio di incontro e condivisione che da anni accompagna la manifestazione, sintetizzato dallo slogan “Make cous cous not war”.

Il festival è prodotto dall’agenzia Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo.

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Otto squadre in gara da tre continenti

L’Algeria sarà rappresentata da una squadra guidata da Walid Benattia, chef executive e proprietario della Maison des Mets, con sedi a Sétif e Algeri. Con lui gareggeranno Asma Benattia, Imane Bouchene, Amine Boukrra e Hadia Dib.

Per il Brasile saliranno sul palco Paulo Ricardo Souza Aires, chef e fondatore del ristorante Reserva di Roma, e Antonio Goncalo De Brito Neto. La loro proposta sarà ispirata al cous cous nordestino brasiliano, piatto tradizionale del Nord Est del Paese.

La Francia sarà invece rappresentata da Elio Genualdo e Guillaume Pierre Arnaud Heckmann, che presenteranno un cous cous mediterraneo con brodetto, tartare di gambero rosso, limone biologico di Sicilia confit, cappero, gel di ficodindia, melagrana, lime, finocchietto selvatico e bisque di crostacei montata al burro.

L’Italia con Enrico Figuccia

A rappresentare l’Italia sarà Enrico Figuccia, chef sanvitese del ristorante Lo Stagnone.

Figuccia sarà affiancato dallo chef e dallo studente vincitori del Campionato italiano di cous cous Conad, rafforzando il legame tra la competizione nazionale e quella internazionale.

Il Marocco sarà invece rappresentato da Badr Benjelloun, chef e patron di Casbah del Moro a Catania, locale dedicato a una cucina fusion tra Nord Africa e Mediterraneo.

Senegal e Spagna tra tradizione familiare e memoria

Per il Senegal gareggeranno Fatimata Diagne e il figlio Mouhametd Babou. Diagne, in Italia da oltre vent’anni, ha aperto a Madone, in provincia di Bergamo, la Gastronomia Mouba Gastro Food.

La coppia presenterà il cous cous senegalese Khadija, preparato con agnello e verdure miste.

La Spagna schiererà Avelino Alfaro e Jose David Pardo, membri dell’Associazione culturale gastronomica Fideuà de Gandia.

Il loro piatto, “Marima de Valencia”, nasce da una tradizione familiare legata alla storia dei valenciani emigrati in Algeria, in particolare a Orano, durante la Guerra civile spagnola. Una memoria successivamente recuperata e reinterpretata da Alfaro attraverso la propria versione del cous cous.

Israele e Palestina insieme nel team Cous Cous Fest United

La principale novità dell’edizione 2026 sarà la squadra Cous Cous Fest United.

A gareggiare insieme saranno lo chef palestinese Shady Hasbun e la chef israeliana Tze’ela Rubinstein.

Hasbun ha fondato ad Arezzo lo Chef Shady Food Lab, scuola di cucina dedicata alla sperimentazione gastronomica, alla formazione e all’incontro tra tradizioni differenti.

Rubinstein gestisce invece a Lucca, insieme al marito, Cooking in Toscana, realtà dedicata alla cucina regionale toscana, agli eventi e alle cooking class.

La presenza dei due chef nello stesso team vuole rafforzare il messaggio simbolico del festival, che utilizza il cous cous come strumento di dialogo tra culture diverse.

La giuria tecnica e quella popolare

A guidare la giuria tecnica tornerà Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time Rai.

La commissione sarà composta da giornalisti, chef ed esperti di cucina, mentre anche il pubblico potrà partecipare alle votazioni acquistando i ticket dedicati alla giuria popolare.

Il Campionato del mondo continuerà così a combinare valutazione tecnica e coinvolgimento diretto dei visitatori.

Oltre 20 ricette alle Case del Cous Cous

Accanto alla competizione internazionale, il cuore gastronomico della manifestazione saranno ancora una volta le Case del Cous Cous.

Saranno tre, tutte sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, e proporranno complessivamente oltre 20 ricette diverse, tra preparazioni tradizionali, interpretazioni contemporanee e contaminazioni internazionali.

Per l’edizione 2026 è già partita la prevendita dei biglietti per le degustazioni.

Ticket online e il nuovo dessert MouScùs

Tra le novità di quest’anno c’è la possibilità di acquistare i ticket online senza commissioni attraverso l’App del Cous Cous Fest.

Dall’applicazione sarà possibile consultare il programma, attivare un wallet digitale e acquistare i diversi pacchetti disponibili.

Il ticket base, al costo di 12 euro, comprende un piatto di cous cous, un brick d’acqua o un bicchiere di vino e un caffè oppure un amaro.

I ticket combo, da 15 euro, aggiungono al menu base Aperol Spritz, birra Corona oppure il nuovo dessert ufficiale del festival, il MouScùs.

Proposto in edizione limitata, il dolce combina gelato al gusto mou, crema inglese al cioccolato e cous cous all’arancia.

Il Cous Cous Fest dal 18 al 27 settembre

Il Cous Cous Fest è organizzato dall’agenzia Feedback in partnership con il Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno della Regione Siciliana, attraverso gli Assessorati del Turismo, dell’Agricoltura e delle Attività produttive.

Main sponsor della manifestazione sono Bia CousCous, Conad e Lepas. Tra gli altri partner figurano Amadori, Campari, Cannamela, Corona, Electrolux-Sagrim, Acqua Maniva, Oro Sicilia, Premiati Oleifici Barbera, Pril, Tenute Orestiadi e UniCredit.

Per dieci giorni San Vito Lo Capo tornerà così a trasformarsi in un punto d’incontro tra cucine, tradizioni e culture diverse, con il cous cous come elemento comune e simbolo del dialogo tra i popoli.

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