Dalla Sicilia agli Emirati Arabi Uniti, il Ristorante Coria selezionato per il Michelin Guide Food Festival di Abu Dhabi

Dal 21 al 23 novembre gli Chef patron del Ristorante Coria di Catania, Domenico Colonnetta e Francesco Patti, voleranno ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, per prendere parte al Michelin Guide Food Festival. Un riconoscimento prestigioso per il ristorante siciliano Stella Michelin, unico selezionato in Italia per questo importante appuntamento internazionale che riunirà venti Chef provenienti da ristoranti di tutto il mondo raccomandati dalla “Rossa”. Il Festival, giunto alla terza edizione, si inserisce nella Abu Dhabi Culinary Season ed è realizzato in collaborazione con Experience Abu Dhabi, il destination brand del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi. Nelle tre giornate, ospitate dall’Emirates Palace Mandarin Oriental, sarà possibile gustare i menu appositamente realizzati dagli Chef, partecipare a un evento “Chef’s Table” e a masterclass di cucina, acquistare prodotti Michelin e prodotti agricoli.

“Siamo orgogliosi ed emozionati per questo invito – spiega Domenico Colonnetta, – che rappresenta per noi una conferma della qualità del lavoro svolto in questi anni. Il Festival di Abu Dhabi è un palcoscenico internazionale che ci consentirà di portare alla ribalta non solo la cucina di Coria, ma più in generale la cucina siciliana e italiana, e questo ci rende orgogliosi e al tempo stesso ci attribuisce una grande responsabilità verso i nostri colleghi Chef di tutta la Penisola.” “Per me e Domenico è un onore partecipare a un evento di tale spessore in qualità di ambasciatori del patrimonio gastronomico italiano – conferma Francesco Patti. – Sarà anche un’occasione di confronto con Chef provenienti da altri Paesi e una preziosa opportunità di allargare i nostri orizzonti. Ringraziamo l’organizzazione del Festival per averci scelti, unico ristorante italiano Stella Michelin.”

Quello tra Colonnetta e Patti è un lungo sodalizio: da quando decisero di intraprendere una strada comune che portò all’apertura del Ristorante Coria a Caltagirone nel 2008, poi trasferito nel centro storico di Catania a febbraio del 2024, sono ormai trascorsi vent’anni di ininterrotta amicizia e partnership professionale. Due Chef-imprenditori, che hanno affiancato alla proposta fine dining di Coria un banqueting d’autore, Squiseating, tra i più rinomati in Sicilia e non solo. “Il nostro sodalizio si basa su una profonda conoscenza reciproca e su una solida amicizia, fatta di affinità e differenze – concordano Domenico e Francesco. – Spesso abbiamo opinioni diverse su singole questioni, e questo è un valore aggiunto perché ci permette di confrontarci e crescere. Ma la visione d’insieme ci accomuna da sempre, ed è quella di offrire ai nostri ospiti una cucina autoriale, siciliana e contemporanea. Dentro Coria l’abbiamo elaborata come cucina fine dining e dopo 17 anni, di cui 13 contrassegnati dalla Stella Michelin, l’identità della proposta è riconoscibile e definita. Adesso stiamo lavorando a un nuovo progetto, che affiancherà il ristorante e il banqueting, qualcosa di molto diverso, ma di questo vi racconteremo più avanti.”