Dalle degustazioni ai cooking class: Santa Tresa e Cortese raccontano la Sicilia tra vino e territorio

Nel cuore del ragusano, tra i fiumi Ippari e Dirillo, la campagna di Vittoria diventa il palcoscenico di un’esperienza enoturistica completa firmata da Santa Tresa e Azienda Agricola Cortese.

Qui, tra terra rossa e biodiversità, le due aziende guidate da Stefano e Marina Girelli aprono le porte delle loro cantine per offrire un viaggio che unisce vino, cucina e cultura del territorio, ispirato a una Sicilia autentica e profonda, raccontata anche nelle parole di Elio Vittorini.

Un’esperienza immersiva tra vigneti e sostenibilità

Il programma di accoglienza è pensato per offrire un’immersione totale nella viticoltura sostenibile e nella biodiversità dell’area di Vittoria, una delle zone più vocate della Sicilia.

Visite guidate, passeggiate tra i filari e degustazioni accompagnano i visitatori alla scoperta di:

vitigni autoctoni

terroir distintivi

vini biologici e vegan friendly

pratiche agricole rispettose dell’ambiente

Un percorso che trasforma la visita in cantina in un’esperienza sensoriale e culturale.

Degustazioni tra identità e territorio

Tra le proposte principali spiccano i percorsi dedicati alla scoperta dei vini locali.

“I classici di Vittoria”, firmato Santa Tresa, conduce alla scoperta dell’unica DOCG siciliana attraverso la degustazione di tre vini biologici, raccontando il legame tra territorio e sostenibilità.

“I tipici di Vittoria”, proposto da Cortese, è invece un viaggio nell’autenticità dei vini “Nostru”, con varietà come Nero d’Avola, Carricante e Catarratto Lucido.

Per chi desidera un’esperienza più completa, “Viaggio a Cortese” unisce sei etichette rappresentative ai sapori della gastronomia iblea.

Brunch e verticali: il gusto della convivialità siciliana

La tradizione passa anche dalla tavola, con proposte che valorizzano la convivialità.

Il Brunch Siciliano è disponibile in due formule: una dedicata ai vini Santa Tresa e una più ampia che coinvolge entrambe le aziende, con l’abbinamento di vini biologici ai piatti tipici locali.

Per gli appassionati, “Le eccellenze di Santa Tresa” offre un focus sui cosiddetti “vini reliquia”, varietà rare come Orisi e Albanello, recuperate grazie a un lavoro di ricerca sul patrimonio vitivinicolo.

A completare l’offerta, la degustazione verticale di Selezione Cortese, che attraversa diverse annate storiche per raccontare l’evoluzione e la longevità dei vini nel tempo.

Cooking class e laboratori esperienziali

Per chi vuole vivere la Sicilia in prima persona, non mancano le esperienze pratiche.

La Cooking Class Siciliana permette di imparare a preparare piatti iconici della tradizione sotto la guida di chef professionisti, con pranzo finale abbinato ai vini della cantina.

Il laboratorio “Lieviti e Fermenti”, realizzato in collaborazione con il maestro Emanuele Guastella di GRANI Panificio Sociale, è invece dedicato alla panificazione con grani antichi e lievitazione naturale, con visita al palmento storico e tappa finale a Vittoria.

Un viaggio nella Sicilia più autentica

Tutte le esperienze includono la visita ai vigneti, offrendo ai partecipanti l’opportunità di comprendere da vicino il lavoro legato alla sostenibilità e al rispetto dei ritmi naturali.

Il progetto di Santa Tresa e Azienda Agricola Cortese si configura così come un racconto contemporaneo della Sicilia, dove vino, natura e tradizione si intrecciano per dare vita a un’esperienza autentica, capace di restituire il senso più profondo dell’isola.