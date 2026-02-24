Diventare Chocolate Taster: il corso in tre livelli per degustatori certificati di cioccolato

Il museo esperienziale Città del Cioccolato inaugura un nuovo percorso formativo dedicato agli appassionati di cacao: nasce il corso per diventare Chocolate Taster, articolato in tre livelli tra analisi sensoriale, degustazione e cultura del cioccolato. Al termine di ogni livello, superando l’esame finale, i partecipanti otterranno una certificazione come degustatori di cioccolato in base alle competenze acquisite.

L’iniziativa nasce per offrire a chocolate lovers, curiosi e consumatori abituali gli strumenti per comprendere davvero il cioccolato: dalle caratteristiche organolettiche alla qualità del cacao, dalla coltivazione alle tecniche di lavorazione, fino agli aspetti storici e culturali legati a questo prodotto. Il percorso formativo si svolge nella sede di Perugia, mentre il primo livello è disponibile anche in modalità online.

Il progetto è promosso dalla Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato, guidato da Eugenio Guarducci, fondatore di Eurochocolate.

Un percorso per diventare degustatore di cioccolato

Il corso per diventare Chocolate Taster certificato è pensato per insegnare a riconoscere e valutare ogni tipologia di cioccolato attraverso un’analisi organolettica strutturata. I partecipanti impareranno a compilare schede di degustazione e a individuare aromi, caratteristiche sensoriali e qualità delle diverse tavolette.

Il percorso formativo combina degustazioni guidate e approfondimenti teorici, esplorando i fattori che influenzano il gusto del cioccolato: dalla qualità delle fave di cacao alle tecniche di lavorazione, fino alla storia e alla cultura del cacao nei diversi Paesi produttori.

Docenti ed esperti del settore cacao

La direzione didattica è affidata a Roberto Caraceni, direttore del LAB – Luisa Annibale Base e autore del volume La degustazione del cioccolato, affiancato da professionisti e specialisti del settore.

«Il corso intende fornire le conoscenze per capire il cioccolato in tutti i suoi aspetti – spiega Roberto Caraceni – spaziando dall’analisi organolettica alle tipologie di cacao, dalla produzione delle tavolette alla loro valutazione tecnica. Chi ama il cioccolato troverà in queste lezioni tutte le competenze necessarie per diventare un vero esperto».

Tra gli esperti coinvolti figurano Dolores Ixmucané, tecnologa alimentare specializzata in cacao e cioccolato con esperienza nella produzione bean-to-bar e nella valutazione sensoriale, e Julien Simonis, membro del Comitato Tecnico di Cacao of Excellence con oltre quindici anni di esperienza in ricerca e sviluppo e analisi sensoriale del cacao.

«Ogni museo è uno spazio di apprendimento – sottolinea Dolores Ixmucané – e questo corso offre l’opportunità di approfondire in modo sistematico la valutazione del cioccolato come prodotto finale, supportata da una solida base teorica. Il mio contributo si concentrerà sulla diversità del cacao e sulla formazione del sapore, con esempi pratici legati alla lavorazione bean-to-bar».

I tre livelli del corso Chocolate Taster

Il percorso è suddiviso in tre livelli progressivi, ciascuno dedicato all’approfondimento di competenze specifiche.

Il primo livello introduce le basi dell’analisi sensoriale del cioccolato, insegnando a valutare diverse tipologie di prodotto e a riconoscerne le principali caratteristiche.

Il secondo livello approfondisce le varietà di cacao coltivate nei diversi Paesi produttori, gli abbinamenti, le tecniche di lavorazione, gli aspetti nutrizionali e le modalità di conservazione. È inoltre prevista la visita a un laboratorio di produzione.

Il terzo livello è dedicato all’esperienza pratica in laboratorio, con attività finalizzate a riconoscere le caratteristiche tecniche e sensoriali delle fave di cacao e dei semilavorati.

Modalità del corso e certificazione

Le lezioni si tengono presso le sale del LAB – Luisa Annibale Base, in via Angusta 11, a pochi passi dalla Città del Cioccolato. I corsi si svolgono durante il fine settimana, in una o due giornate di formazione con pausa pranzo intermedia.

Al termine di ciascun livello è previsto un esame finale: superandolo si ottiene il Certificato di Chocolate Taster del relativo livello e l’accesso al livello successivo. In caso di mancato superamento dell’esame, i partecipanti riceveranno comunque un attestato di partecipazione e potranno ripetere la prova.

Il primo livello anche online

Il primo livello del corso Chocolate Taster è disponibile anche in modalità online. Il programma prevede cinque incontri serali della durata di circa due ore o due ore e mezza ciascuno, con inizio alle 20.30.

Gli iscritti riceveranno a casa, tramite corriere, un kit completo con i cioccolati da degustare durante le lezioni e il materiale didattico inviato via email.

Sono già aperte le iscrizioni alle prime date del corso di Chocolate Taster di primo livello. La versione in presenza prevede due giornate di formazione il 7 e 8 marzo, mentre la modalità online si svolgerà in cinque incontri serali il 16, 23 e 30 marzo, seguiti dal 13 e 20 aprile.