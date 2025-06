DiVino Festival XIX edizione, suoni, sentori, sapori enoculturali

Dopo il grande successo dell’edizione 2024, il DiVino Festival continua a riaccendere la stagione del buon bere in uno dei borghi più belli d’Italia. La diciannovesima edizione si preannuncia ancora più ricca di appuntamenti, grazie a un format ormai collaudato che unisce sapori autentici, cultura e paesaggi incantevoli. La degustazione dei vini sarà accompagnata da specialità gastronomiche, musica dal vivo, masterclass e momenti di intrattenimento. Il pubblico potrà vivere un’esperienza a 360 gradi grazie all’eccellenza della produzione vitivinicola siciliana e a un’area food interamente dedicata ai prodotti tipici di Castelbuono e del territorio madonita. Un’iniziativa resa possibile dal finanziamento dell’assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – dipartimento regionale dell’agricoltura.

Ambasciatori del gusto e della cultura

L’edizione 2025 si presenta come un autentico crocevia di eccellenze italiane, grazie alla partecipazione di prestigiosi ambasciatori del gusto e della cultura: l’eclettico artista Morgan, il carismatico chef Simone Rugiati, Michele Serra – penna sagace e osservatore della società italiana – Marino Bartoletti, voce autorevole del giornalismo sportivo, Andrea Amadei, gastronomo e sommelier del programma “Decanter” su Rai Radio 2, e l’associazione Next Generation, che rappresenta il futuro del vino italiano portando innovazione, freschezza e attenzione al territorio. A tutti loro sarà consegnato il prestigioso premio del DiVino Festival, presentato da Daniele Lucca durante la cerimonia che si terrà il 28 giugno alle ore 21.00 in piazza Castello.

Una tre giorni di vino, cibo e musica

Castelbuono ospiterà un percorso di degustazione diffuso nei luoghi più suggestivi del borgo, con casette in legno dedicate alle cantine, spazi per masterclass tematiche e un’area food dedicata ai prodotti locali. «Il DiVino Festival rappresenta da anni un punto d’eccellenza per Castelbuono e per l’intero panorama enogastronomico siciliano – dichiara Dario Guarcello, ideatore del festival e oggi assessore al turismo –. Non è solo una vetrina dei migliori vini e delle eccellenze del territorio, ma un’occasione in cui cultura, tradizione e innovazione si fondono in un’unica esperienza di condivisione. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere un evento che valorizza i giovani talenti, promuove un turismo consapevole e mette in luce le bellezze del nostro borgo». Ad accompagnare le degustazioni sarà allestita un’area gastronomica dove il pubblico potrà gustare piatti tipici come il celebre panettone di Castelbuono e altre specialità locali.

Il salone del DiVino

Organizzato dall’associazione Baz’art Sicilia, il DiVino Festival si è affermato negli anni come un appuntamento imprescindibile per il mondo del vino in Sicilia. Tra le novità di questa edizione spicca l’introduzione di una giornata dedicata esclusivamente agli operatori del settore. Le degustazioni del lunedì offriranno infatti un’opportunità preziosa di networking tra produttori, distributori e professionisti dell’Ho.Re.Ca. «Quest’anno abbiamo deciso di dedicare il lunedì a incontri mirati, così da favorire un confronto diretto tra i protagonisti del comparto – conclude Dario Guarcello –. A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la presenza di etichette provenienti da tutto il mondo, in un dialogo internazionale che intreccia sapori, esperienze e storie». L’evento è reso possibile anche grazie al supporto di RCR Cristalleria Italiana, Tomarchio e Giaconia supermercati.