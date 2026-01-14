DOC Etna in crescita: +6,27% nel 2025 nonostante il contesto globale complesso

La DOC Etna conferma anche nel 2025 il proprio percorso di crescita, registrando un incremento del +6,27% rispetto al 2024, in uno scenario internazionale segnato da incertezza economica, contrazione dei consumi e tensioni geopolitiche. A trainare la denominazione sono soprattutto l’Etna Bianco e gli spumanti, che superano complessivamente le 300 mila bottiglie, mentre il Rosato torna sui livelli del 2023. Le prospettive indicano un’ulteriore espansione nel 2026.

La DOC Etna si conferma una delle realtà più dinamiche e strutturate del panorama vitivinicolo italiano. I dati ufficiali di imbottigliamento relativi al 2025 evidenziano una crescita del +6,27% rispetto all’anno precedente, rafforzando il posizionamento della denominazione in un contesto globale particolarmente complesso per il settore.

Un risultato che non nasce da dinamiche episodiche o speculative, ma da un percorso di consolidamento fondato su qualità produttiva, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio. Un modello che dimostra solidità e coerenza strategica anche in una fase di forte pressione sui mercati internazionali del vino.

Nel dettaglio, il 2025 segna un’evoluzione significativa del mix produttivo. L’Etna DOC Bianco registra una crescita rilevante, riducendo sensibilmente il divario con l’Etna DOC Rosso, che evidenzia una flessione di circa il 10%. Un calo legato non a una perdita di competitività, ma agli effetti della drastica riduzione della produzione di uve rosse nel 2023 (-43%), determinata da condizioni climatiche avverse.

Segnali molto positivi arrivano dall’Etna DOC Rosato, che dopo la contrazione del 2024 recupera pienamente i livelli del 2023, con un incremento dell’87% su base annua. Particolarmente significativa anche la performance degli spumanti Etna DOC, che superano le 300 mila bottiglie, confermandosi tra i segmenti più dinamici e strategici della denominazione. Una crescita che riflette sia il crescente interesse dei mercati per vini di alta quota e forte identità territoriale, sia la capacità delle aziende etnee di interpretare lo spumante come espressione contemporanea del vulcano, coniugando freschezza, tensione e complessità.

«I dati del 2025 dimostrano che l’Etna DOC è una denominazione matura, capace di crescere anche in uno scenario globale complesso e incerto», dichiara Francesco Cambria, Presidente del Consorzio di Tutela Vini Etna DOC. «La nostra forza risiede in un sistema costruito nel tempo sulla qualità, sulla sostenibilità e su una visione strategica condivisa tra aziende di dimensioni diverse. Non inseguiamo i volumi, ma un posizionamento identitario riconosciuto sui mercati più esigenti».

Un elemento distintivo della DOC Etna resta il forte impegno sul fronte della sostenibilità, con una delle percentuali più elevate di superficie vitata biologica a livello nazionale. Un approccio che tutela il paesaggio e l’ambiente e rappresenta al contempo un vantaggio competitivo sempre più rilevante sui mercati internazionali.

«I dati vanno letti in una prospettiva di medio-lungo periodo», sottolinea Maurizio Lunetta, Direttore del Consorzio Etna DOC. «La flessione temporanea dell’Etna Rosso è legata a fattori agricoli contingenti, mentre la crescita dell’Etna Bianco è sostenuta anche dall’entrata in produzione di nuovi impianti. Con i dati della vendemmia 2025, che saranno comunicati nei prossimi mesi, ci aspettiamo una ripresa del Rosso e una crescita equilibrata di tutte le tipologie previste dal disciplinare».

Lo sguardo è già rivolto al futuro. Se le attuali dinamiche saranno confermate, nel 2026 la DOC Etna potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 6 milioni di bottiglie. Un traguardo simbolico che non rappresenta un obiettivo quantitativo fine a sé stesso, ma l’espressione di un percorso di consolidamento strutturale della denominazione e del suo ruolo come modello di integrazione tra viticoltura, territorio e comunità, nonché come laboratorio avanzato di sostenibilità, innovazione e identità nel vino italiano.

BOX DATI – DOC ETNA

Imbottigliamento 2025