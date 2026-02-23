Donne del Vino e Rotary insieme a Messina per “Stare bene con gusto”

Le Donne del Vino Sicilia sono partner dell’iniziativa “Stare bene con gusto”, in programma domenica 1 marzo presso la Camera di Commercio di Messina, promossa dai Rotary Club dell’Area Peloritana con il patrocinio dell’ASP Messina e dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e alla promozione della salute della comunità.

L’evento rientra nel più ampio progetto itinerante “Insieme con gioia nel Rotary per la valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze”, fortemente voluto da Sergio Malizia, Governatore del Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta, che coinvolgerà tutte le province siciliane e Malta, con conclusione prevista il 7 giugno a Palermo.

Una sinergia naturale tra Rotary e Donne del Vino

La delegazione siciliana delle Donne del Vino, guidata dall’architetto e rotariana Flora Mondello, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendone il valore culturale e sociale.

«Quando sono stata nominata delegata del Rotary per l’area peloritana della Commissione Valorizzazione del territorio – spiega Mondello – ho subito pensato agli stakeholder da coinvolgere per creare sinergie efficaci. Il fatto di essere diventata anche delegata regionale delle Donne del Vino ha reso questa collaborazione naturale e immediata».

Il progetto Rotary: servizio, territorio e comunità

«L’obiettivo del Rotary – afferma Sergio Malizia – è realizzare attività di servizio capaci di rispondere ai bisogni delle comunità. Ogni tappa del progetto sarà diversa e il ricavato consentirà alla Rotary Foundation di finanziare progetti locali e internazionali».

Alla tappa messinese partecipano tutti i Rotary Club della provincia: Messina, Milazzo, Taormina, Sant’Agata di Militello, Lipari Arcipelago Eoliano, Patti Terra del Tindari, Messina Stretto di Messina, Messina Peloro, Barcellona Pozzo di Gotto, Valle del Mela e Capo d’Orlando.

Le tre finalità della tappa di Messina

L’iniziativa “Stare bene con gusto” si articola in tre obiettivi principali:

Prevenzione e salute

Dalle 10.00 alle 13.00, all’ingresso della Camera di Commercio, saranno attivi screening sanitari gratuiti per la cittadinanza, in collaborazione con ASP Messina: informazioni sugli screening oncologici

prenotazioni mammografie

prenotazioni Pap Test / HPV DNA Test

distribuzione kit per la prevenzione del tumore del colon

Attività coordinate dall’UOC Centro Gestionale Screening, diretta dalla d.ssa R. Cuffari, con il supporto dei medici dei Rotary Club. Valorizzazione enogastronomica del territorio

Dalle 13.00 alle 16.00, nella Sala Borsa, si svolgerà un pranzo degustazione con prodotti tipici locali. Le Donne del Vino Sicilia accompagneranno l’esperienza con una selezione di vini delle associate del territorio peloritano ed etneo.

«Offriremo agli ospiti – sottolinea Flora Mondello, anche presidente del Consorzio Mamertino DOC – calici che raccontano storia, passione e professionalità: storie di Sicilia e di resilienza». Solidarietà

Per il pranzo degustazione è previsto un contributo di partecipazione di 20 euro a persona. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla Rotary Foundation – Fondo Programmi in conto Club.

Le aziende partecipanti

Tra le realtà territoriali che hanno aderito all’iniziativa:

Panificio Francesco Arena, Pasticceria Irrera, Gelateria Giuseppe Arena, Azienda agricola Fonti Olio e Sapori, Azienda agricola Virgona, Azienda agricola Mandarano, Funghi Sarra, Tenute Ceraolo, Gaglio Vignaioli, Caravaglio, Azienda Milio, Il Saraceno, Frantoio Terra dei Principi, Eventi Divini.

Un messaggio che unisce gusto e benessere

«Dall’incontro tra salute e valorizzazione enogastronomica – conclude Flora Mondello – nasce il titolo della nostra tappa: Stare bene con gusto».

Un messaggio condiviso anche dal coordinatore regionale Rotary Franco Saccà, che sottolinea come «ogni tappa sia un’occasione per stare insieme e fare del bene al territorio».