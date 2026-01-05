Epifania in festa a Castelbuono: grande evento in Piazza Margherita con Fiasconaro

Domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.30, Piazza Margherita si trasformerà in un grande spazio di festa e condivisione per salutare insieme il periodo delle festività natalizie.

Protagonista dell’evento sarà Nicola Fiasconaro, che insieme a tutta l’azienda Fiasconaro sarà presente per un momento simbolico e conviviale: il taglio di un maxi panettone artigianale da 50 kg, che verrà offerto in degustazione a tutti i cittadini di Castelbuono e ai visitatori che vorranno partecipare.

«Dopo aver trascorso gli ultimi mesi a New York, impegnato nel lancio del primo pop up store Fiasconaro – un’esperienza straordinaria che ci ha permesso di portare i sapori più autentici della Sicilia nel cuore del mondo – desidero oggi festeggiare con tutti i nostri concittadini la chiusura delle festività natalizie», dichiara Nicola Fiasconaro. «È qui a Castelbuono che risiedono le nostre radici, la nostra identità e l’ispirazione che continua a guidare ogni nostro lavoro. Condividere questo momento con tutti voi è il modo più bello per concludere un periodo intenso e ricco di emozioni».

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Culturale Promomadonie Sicilia, impegnata nella promozione culturale, turistica e territoriale delle Madonie, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del territorio e creare occasioni di aggregazione e visibilità per la comunità locale.

Un appuntamento aperto a tutti per salutare le festività all’insegna della tradizione, della convivialità e del profondo legame tra Fiasconaro e Castelbuono, con una dolce sorpresa riservata anche ai più piccoli