Erasmus+ Regata, a Mirabella e Caltagirone cucine di tre Paesi a confronto

A maggio si erano ritrovati in Transilvania, con il grembiule addosso, sotto le montagne di Rășinari. Ora tocca alla Sicilia fare gli onori di casa. Da giovedì 8 a giovedì 15 ottobre Mirabella Imbaccari, Caltagirone e Piazza Armerina ospitano la seconda tappa di Regata, progetto europeo Erasmus+ che mette in rete comunità di tre Paesi attorno a un’idea semplice: conoscersi a partire dalla tavola, dai prodotti e dalle tradizioni di ciascun territorio.

Gli attori sono tre: il comune romeno di Rășinari, quello francese di Civrieux e i tre centri siciliani tra le province di Catania ed Enna. Arriveranno in tutto 36 delegati, 14 dalla Francia, 9 dalla Romania e 13 italiani.

Chi c’è dietro il progetto

Partner italiano di Regata è l’associazione di promozione sociale Vox di Caltagirone, rappresentata dal fondatore Salvatore Zammuto, dal presidente Stefano Fortezza e da Francesca Giarratana, componente del direttivo. L’iniziativa ha il patrocinio dei tre Comuni e la collaborazione delle Pro Loco di Mirabella Imbaccari e di Caltagirone. Per dare il segno della dimensione internazionale dell’appuntamento è attesa anche la presenza dei consoli di Francia e Romania a Catania.

Il programma

L’apertura ufficiale è in calendario venerdì 9 ottobre alle 9.30 al Parco degli Ulivi di Mirabella Imbaccari. Da lì in poi la settimana alterna scambi gastronomici e culturali, laboratori e visite guidate. Oltre ai tre centri che ospitano il progetto, i delegati scopriranno Aidone e l’area archeologica di Morgantina, e poi il Sud-est con Noto, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero.

Caltagirone avrà due giornate dedicate. La prima è sabato 10 ottobre: alle 9 l’accoglienza dell’Amministrazione comunale e la visita al centro storico, alle 11.45 l’incontro alla Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, quindi le degustazioni di prodotti locali. Nel pomeriggio il gruppo entrerà nei laboratori dove si lavorano la ceramica e la pietra lavica, due mestieri che sono parte dell’identità della città.

Tre cucine in un piatto

Il momento più goloso è fissato per martedì 13 ottobre, sempre a Caltagirone. Dalle 9.15 gli studenti dell’istituto alberghiero “Cucuzza – Euclide” si metteranno ai fornelli per inventare ricette nuove che mescolano i prodotti della gastronomia siciliana con quelli romeni e francesi. Un esercizio di cucina, ma anche un modo per mostrare agli ospiti cosa sanno fare i giovani cuochi del territorio.

Quando: da giovedì 8 a giovedì 15 ottobre 2026

da giovedì 8 a giovedì 15 ottobre 2026 Apertura: venerdì 9 ottobre, ore 9.30, Parco degli Ulivi, Mirabella Imbaccari

venerdì 9 ottobre, ore 9.30, Parco degli Ulivi, Mirabella Imbaccari Caltagirone: sabato 10 ottobre dalle 9 e martedì 13 ottobre dalle 9.15

sabato 10 ottobre dalle 9 e martedì 13 ottobre dalle 9.15 Delegazioni: 14 francesi, 9 romene, 13 italiane

Perché conta

Per tre comuni dell’entroterra siciliano, una settimana con delegazioni straniere significa raccontare il proprio patrimonio a chi lo porterà a casa: il grano duro, la ceramica, i mosaici, i borghi. E significa costruire rapporti che, nei progetti Erasmus+, spesso continuano ben oltre l’ultimo incontro.

Fonte: comunicato dell’Aps Vox di Caltagirone