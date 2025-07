Estate a ritmo di tramonti e cultura mediterranea: un assaggio di Val di Mazara con “La Sicilia Di Ulisse” 

L’estate in Sicilia profuma di zagara e salsedine; in Val di Mazara si racconta tra vigneti affacciati sul mare, tramonti teatrali, piatti condivisi sotto le stelle e antiche tradizioni che si rinnovano. La Sicilia di Ulisse – il circuito che raccoglie 52 eccellenze tra ristoranti, pasticcerie storiche, hotel di charme e 21 cantine partner – invita viaggiatori e appassionati di cultura, enogastronomia e bellezza a lasciarsi ispirare da itinerari estivi nel Val di Mazara. Da Palermo ad Agrigento, lungo la costa o nell’entroterra sulle Madonie, i percorsi suggeriti toccano alcune delle realtà più affascinanti dell’accoglienza e dell’enogastronomia siciliana, proponendo esperienze uniche da vivere tra giugno e settembre, quando la luce dell’estate esalta l’identità del paesaggio e il ritmo lento invita a godere di ogni momento.

Palermo e dintorni: tra riti e sapori

In occasione del Festino di Santa Rosalia, dal 10 al 15 luglio, tra i più sentiti e spettacolari della tradizione palermitana, Palazzo Brunaccini Boutique Hotel propone la Santa Rosalia Experience, un pacchetto speciale che unisce ospitalità e cultura gastronomica nel cuore del capoluogo siciliano, grazie a una cooking class e a un tour nel centro storico.

Imperdibile anche una sosta da Gagini, dove lo chef Marco Massaia consiglia tre percorsi degustazione, declinabili in chiave vegetariana e senza lattosio, in cui la tecnica è al servizio della materia prima. A sublimare il tutto, il particolare contesto: un antico laboratorio artistico, che celebra l’interazione tra arte e cucina. Sempre a Palermo il ristorante stellato Mec offre un’esperienza unica all’interno del museo della Apple, in cui design e innovazione si incontrano in cucina: un’occasione per scoprire anche il volto più contemporaneo e tecnologico della gastronomia siciliana. Il tour del palato continua all’Osteria dei Vespri, nel cuore del centro storico. Qui la cucina è creativa e intensa con l’obiettivo di valorizzare il territorio senza tradirlo. La cantina, con oltre 600 etichette italiane e internazionali, completa l’esperienza. Per chi desidera vivere qualcosa di davvero unico, in alcune serate è possibile abbinare la cena a una visita di Palazzo Gangi, gioiello barocco che ha fatto da cornice al celebre ballo del film Il Gattopardo. Un percorso tra arte, storia e sapori d’autore ispirati al romanzo di Tomasi di Lampedusa, per un’autentica immersione nella Sicilia più nobile. Non si può però lasciare la città senza fare tappa alla storica Pasticceria Cappello, dove i dolci della regione si producono ancora secondo tradizione tramandata di generazione in generazione.

Solo a pochi chilometri da Palermo c’è Bagheria, dove, nella nuova sede situata nei corpi bassi di Villa Palagonia, splendido gioiello simbolo del barocco siciliano – Tony Lo Coco, chef del ristorante stellato I Pupi propone esperienze enogastronomiche esclusive, tra cui lo Chef Table e una raffinata cantina vini. Per chi prevede il viaggio in Sicilia a inizio luglio, l’appuntamento è anche al Baaria Film Festival (2-6 luglio), con una cena di gala inaugurale il 1° luglio nel salone degli specchi di Villa Palagonia in cui lo chef Lo Coco insieme con lo chef Nino Ferreri presenterà un menù dedicato alle terre insulari.

Le Madonie: alla scoperta dell’entroterra

Percorrendo l’isola verso est lungo la costa si arriva a Cefalù. Qui, all’interno di una dimora storica del Quattrocento, Cortile Pepe di Toti Fiduccia accoglie gli ospiti in un elegante giardino arabo con alberi secolari, per un servizio estivo all’aperto, in un dialogo tra cucina mediterranea e suggestioni d’autore a opera del giovane e talentuoso chef Vincenzo Sansone. Spostandosi nell’entroterra delle Madonie, nell’unicità di Sclafani Bagni, continua l’esaltazione dei sensi in un’esperienza culinaria indimenticabile: Terrazza Costantino promuove un itinerario degustativo dedicato ai prodotti del proprio orto. Appuntamento speciale il 31 agosto con lo Sclafani Wine&Food Fest, manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali. Nella zona si trova anche Tenuta Regaleali, il cuore storico della famiglia Tasca d’Almerita che, in un saliscendi di colline, prati e strade di campagna appare improvvisamente in tutto il suo fascino. Qui agli ospiti viene proposto un viaggio nella geografia vinicola siciliana, con degustazioni accompagnate da una coinvolgente narrazione familiare. A completamento, l’assaggio dell’olio EVO prodotto in loco.

Le Madonie fanno anche da cornice al piccolo paese di Castelbuono, dove da quarant’anni Peppe Carollo propone nel suo ristorante Nangalarruni menù a base di funghi ed erbe selvatiche locali.

La magia dell’estremo ovest

Spostandosi verso ovest, nei dintorni di Monreale, la Tenuta Sallier de La Tour, sempre della famiglia Tasca d’Almerita, offre un’immersione tra vigneti collinari con l’esperienza Alla scoperta di Sallier che celebra il Syrah e le varietà autoctone siciliane. Poco distante, a Partinico, le Cantine Brugnano accolgono i visitatori tra bottaie e cisterne trasformate in sala degustazione, con due percorsi enologici che raccontano la Sicilia contemporanea – I Tre Territori e Contemporary Sicilian Wines – guidati dalla nuova generazione della famiglia Brugnano.

Scendendo lungo la costa, il tramonto è di casa a Marsala, dove Cantine Florio e Cantine Pellegrino si aprono a esperienze multisensoriali. La prima propone Aperiflorio e Florio di Notte, due itinerari estivi tra degustazioni in terrazza vista mare e tour serali nelle storiche bottaie. I pregiati vini delle Cantine Pellegrino sono invece in degustazione all’attesissimo ‘A Scurata – Cunti e Canti al Calar del Sole (21 luglio-1° settembre), presso le Saline Genna, nella Riserva dello Stagnone. Una rassegna teatrale e musicale ospitata nel Teatro a Mare Pellegrino 1880 con un programma che coniuga esibizioni di artisti nazionali e internazionali con eventi che celebrano la cultura siciliana e il patrimonio enogastronomico locale.

Anche la storica cantina di Marsala Donnafugata apre le porte alla cultura (e invita alla scoperta delle sue tenute in tutta la Sicilia, cantine di Marsala, Contessa Entellina, Pantelleria, Etna e Vittoria) con la degustazione Una domenica in casa Salina, ispirata alla serie Il Gattopardo (ogni domenica d’estate) e l’immancabile appuntamento con Calici di Stelle: ogni anno il 10 agosto la tenuta di Contessa Entellina si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove il vino incontra arte e musica, offrendo un’esperienza multisensoriale che va oltre alla semplice degustazione.

A Mazara del Vallo, invece, tra la Riserva di Lago Preola e il Mediterraneo, Tenuta Gorghi Tondicelebra il ritmo lento dell’estate con visite guidate, degustazioni biologiche e il raffinato evento serale Appuntamento al Tramonto, ogni giovedì da fine luglio a inizio settembre, un brindisi circondati dalla natura e dalla brezza marina.

Tutto il territorio si accende di suoni, profumi e colori che culminano con il Cous Cous Fest, a San Vito Lo Capo, dal 19 al 28 settembre. L’evento segna la fine dell’estate celebrando l’incontro tra culture del Mediterraneo con piatti, musica e ospiti internazionali; un’occasione imperdibile per chi ama prendersi il tempo di scoprire, ascoltare, assaporare, tra le contaminazioni culinarie più iconiche dell’isola.

Agrigento Capitale della Cultura 2025

Scendendo verso sud, La Foresteria Planeta a Menfi offre un rifugio di quiete e benessere, con camere circondate da giardini aromatici, tra agrumi e ulivi. La cucina dello chef Angelo Pumilia reinterpreta le ricette di famiglia con sensibilità contemporanea, mentre il Beach Club Insula, aperto fino a fine settembre, rappresenta la proposta balneare del resort. Il soggiorno si arricchisce con cooking class, degustazioni tematiche e, per chi cerca un’esperienza più immersiva, con il Planeta in Tour: un viaggio nel territorio attraverso le quattro tenute storiche, da Capparrina con gli oliveti sul mare a Ulmo, cuore delle origini familiari, passando per Dispensa e Monte Cirami, tra vini selezionati, paesaggi autentici e aperitivi panoramici. Un luogo magico, da vivere anche in occasione di eventi speciali come il Festival della Bellezza ai Templi di Selinunte (20–27 agosto) e Inycon a Menfi (3–5 ottobre).

Prima di raggiungere Agrigento, è possibile vivere La Sicilia a passo lento, una giornata a Racalmuto proposta dall’ADLER Spa Resort SICILIA ai suoi ospiti tra i luoghi dello scrittore Leonardo Sciascia: percorsi letterari, dimore storiche, teatri ottocenteschi e, al termine, un pranzo conviviale nella casa di due veri custodi della cucina siciliana, Franca e Lillo. Un invito alla lentezza, alla memoria, alla convivialità.

Agrigento è Capitale Italiana della Cultura 2025 e il programma di eventi e manifestazioni è ricco e variegato, con proposte per tutti i gusti e per ogni stagione. Tra una mostra e uno spettacolo, però, c’è un’esperienza che merita di essere vissuta: il lusso di soggiornare all’Hotel Villa Athena, unico resort a 5 stelle immerso nel cuore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, sito UNESCO, con ingresso diretto ed esclusivo. Per l’estate, l’hotel propone la suggestiva Orto Experience: una cena sotto le stelle, a lume di candela, con vista sul Tempio della Concordia, autentico gioiello della Valle.

Vale la strada fino a Licata, l’esperienza imperdibile di una cena da La Madia, il ristorante due stelle Michelin dello chef Pino Cuttaia. In un ambiente caldo e familiare, ogni piatto diventa un viaggio nei sapori autentici del Mediterraneo, tra ingredienti locali e storie di tradizione per un percorso sensoriale che unisce gusto, vista e memoria.

Un modo eccezionale per concludere un viaggio eccezionale.