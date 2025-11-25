Eurochocolate si conferma il più grande Festival Internazionale del Cacao e del Cioccolato

Si è conclusa a Perugia un’edizione di Eurochocolate che ha ribadito, ancora una volta, l’eccezionale attrattività del Festival. Il claim scelto per quest’anno, “La festa tra le nuvole”, ha conquistato il pubblico italiano e internazionale, accompagnando la trentunesima edizione dell’evento e valorizzandone l’identità coinvolgente e creativa.

Anche quest’anno il Festival – patrocinato da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Sviluppumbria e Camera di Commercio dell’Umbria – ha confermato la forza dei suoi format più iconici. Dal Chocolate Show al Choco Lab, fino al NuvoLab e all’intrattenimento firmato Choco Parade, Choco Buskers e Choco Street Band, migliaia di visitatori hanno potuto vivere un ricco palinsesto dedicato al tema delle nuvole. Grande successo anche per le nuvolette di cioccolato realizzate dai Costruttori di Dolcezze con la Maître Chocolatier Alice Cianuri.

Tra le novità di quest’anno, la Città del Cioccolato ha rappresentato un ulteriore polo di attrazione: 2.800 metri quadri di contenuti culturali, esperienziali e didattici che hanno completato l’offerta del Festival.

Grazie al coordinamento della Prefettura di Perugia e al tavolo tecnico guidato dalla Questura, l’evento si è svolto in piena sicurezza, anche nei momenti di massima affluenza. Un ringraziamento speciale va a Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile, che hanno contribuito a garantire un’esperienza ordinata e accogliente.

Straordinaria la partecipazione registrata al LAB – Luisa Annibale Base, con 111 appuntamenti e oltre 1.800 persone coinvolte in attività guidate da maestri cioccolatieri, esperti del settore e nomi popolari come Roberto Caraceni, Assosommelier, ANAG, Irene Volpe e Giuseppe Healthy. A questi si sono aggiunti assaggi e masterclass internazionali dedicati al cioccolato bean to bar, con presenze provenienti da Repubblica Dominicana, Trinidad e Tobago, Giamaica, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Perù, Ghana e Isole Salomone, oltre alla Cerimonia del Cacao che ha coinvolto circa 100 partecipanti nei due weekend dell’evento.

Il Chocolate Show ha riunito 180 aziende e circa 6.000 referenze, mentre il laboratorio NuvoLab ha offerto a 600 bambini la possibilità di creare dal vivo le proprie nuvolette di cioccolato. Nei giorni feriali, oltre 350 alunni delle scuole primarie di Perugia sono stati ospitati al LAB per attività didattiche sul mondo del cacao.

Nell’ambito di About Chocolate, quattro talk hanno approfondito tematiche legate alla filiera cacao-cioccolato grazie al contributo di ISCHOM, Consolato della Colombia a Roma, Cacao Solution, oltre a Perugia Meteo e Linea Meteo.

Grande visibilità anche per la Regione Umbria, presente con tre spazi dedicati a FESR, FSE+ e FEASR. Tra le iniziative più coinvolgenti, il progetto “Umbria, cuore dolce d’Europa”, il grande pannello interattivo Working Cloud dedicato al mondo del lavoro, la mostra fotografica Angolo di Campo e gli omaggi al pubblico, tra cui 3.000 ricettari “Umbria, Terra di Dolci Eccellenze”.

Molto frequentati gli spazi delle aziende storiche del mondo del cioccolato – Perugina® e KitKat®, Ritter Sport, Lindt, ICAM, Fabbri 1905, Caffè Vergnano – mentre l’Associazione Italiana Persone Down – sezione Perugia ha promosso la tavoletta TOP+ per sostenere progetti di inclusione sociale.

Apprezzata anche la collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria e gli appuntamenti curati dal Laboratorio Profumi di Perugia, che ha presentato Nebula Cacao, permettendo al pubblico di creare profumi personalizzati al cioccolato. Ada Gourmet ha arricchito l’offerta enogastronomica con un menù speciale dedicato al Festival.

I numeri digitali confermano il successo dell’edizione: oltre 7 milioni di visualizzazioni su Facebook negli ultimi 30 giorni, 85.000 interazioni e 1.361 nuovi follower; più di 3,7 milioni di visualizzazioni e quasi 3.000 nuovi follower su Instagram nelle ultime due settimane. Quasi 200.000 le visite al sito ufficiale nei dieci giorni dell’evento.

Anche per il 2025 si confermano le partnership con Trenitalia (Official Carrier), Umbria International Airport – San Francesco d’Assisi, Minimetrò e Radio Subasio, quest’ultima presente con 52 ore di diretta.

Un ringraziamento va ai partner che hanno reso possibile questa vivace trentunesima edizione: ISA, Plenitude, FBM, Umbria Ufficio, Xtraice, Giuliano Tartufi, Umbria&Bike, PEFC, Chocohotel, Hotel Gio Jazz, Hotel Gio Wine, ATMO, Sedicieventi, Orizzonte Nove.

Eurochocolate dà appuntamento al prossimo anno, promettendo nuove golose sorprese.