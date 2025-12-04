Fermento 2.0 presenta il suo primo panettone salato artigianale

Fermento 2.0, pizzeria artigianale nel cuore del centro storico di Cefalù e punto di riferimento per qualità, tecnica e ricerca sulle fermentazioni, lancia in occasione delle festività natalizie il suo primo panettone salato. Un lievitato nato dal desiderio di proporre una variante originale a un grande classico della tradizione, mostrando come il panettone, simbolo del Natale, possa diventare goloso anche in chiave gastronomica.

La proposta si inserisce in una tendenza sempre più diffusa sulle tavole italiane, ma Fermento 2.0 la interpreta con un carattere fortemente identitario, mettendo al centro ingredienti locali, sapori siciliani e una lavorazione attenta. Il panettone salato nasce da un impasto studiato nei dettagli, preparato con lievito madre e farina di tipo 1, in parte ottenuta da grano germogliato, scelta per conferire leggerezza, ricchezza aromatica e una struttura perfetta per le lunghe fermentazioni.



Il nuovo lievitato firmato dai fratelli Salvatore e Rosario Mirenda unisce una base soffice e ben sviluppata a ingredienti simbolo del territorio: salsiccia secca locale, caciocavallo palermitano e pomodoro siccagno dell’azienda La Rinascita di Valledolmo. Un incontro di sapori che lo rende ideale per aperitivi, antipasti o momenti conviviali, magari accompagnato da una bollicina. La sua struttura equilibrata permette inoltre abbinamenti versatili con salumi, formaggi o verdure grigliate.

«Il panettone gastronomico appariva sempre più spesso sulle tavole e questo mi ha spinto a sperimentare», racconta Salvatore Mirenda, pizzaiolo e titolare, insieme al fratello Rosario, di Fermento 2.0. «Lo abbiamo sviluppato con la stessa attenzione che dedichiamo alle nostre pizze e oggi siamo pronti a presentare per la prima volta la nostra versione salata».



Per tutto il periodo natalizio, Fermento 2.0 proporrà il panettone salato come piccolo assaggio di benvenuto, un amuse-bouche che permetterà ai clienti di scoprirlo in anteprima. Una novità che si affianca al classico panettone dolce della pizzeria, da gustare in purezza o accompagnato da creme di vari gusti, per rendere ancora più piacevoli le festività.