Fiasconaro al fianco di Ypsigrock 2025: tradizione e innovazione artistica si incontrano a Castelbuono

Fiasconaro rinnova con entusiasmo la propria vicinanza a Ypsigrock, il festival internazionale che fino al 10 agosto trasformerà Castelbuono in uno dei palcoscenici musicali e culturali più attesi dell’estate italiana.

Per la sua 28ª edizione, il brand – da sempre legato al territorio e attento a valorizzare creatività e innovazione – sostiene un progetto artistico di grande impatto: Mondo Bizzarro, il doppio intervento di video mapping architettonico firmato dall’artista italo-americana Ionee Waterhouse.

Due luoghi simbolo del borgo madonita diventeranno scenari di un racconto visivo inedito: il Castello Ventimiglia, sede del Museo Civico, e la facciata dell’ex carcere di Piazza Margherita. Le proiezioni generative sul Castello accompagneranno ogni serata del festival, intrecciando animazione, collage video e texture create con intelligenza artificiale. In Piazza Margherita, invece, prenderà vita un flusso visivo continuo, evocativo di un dialogo tra sacro e profano, luce e ombra, tradizione e contemporaneità.

«Sostenere Ypsigrock significa per noi confermare il legame profondo con Castelbuono e con la sua identità culturale – sottolinea l’azienda –. Il nostro impegno è quello di affiancare la creatività in chiave di mecenatismo contemporaneo, dando spazio a linguaggi capaci di raccontare il territorio con nuove prospettive. Con Mondo Bizzarro, Ionee Waterhouse porterà a Castelbuono una visione surreale e visionaria, che si innesta con lo spirito autentico della comunità e con l’energia del festival».

La collaborazione con Ypsigrock rappresenta per Fiasconaro un’estensione naturale del percorso intrapreso negli anni in ambito culturale: un’alleanza tra memoria e futuro, tra radici locali e linguaggi globali, che continua a crescere e a rafforzarsi edizione dopo edizione.