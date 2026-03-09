Fiasconaro debutta in Giappone: l’alta pasticceria siciliana protagonista al Foodex Japan

Fiasconaro compie un nuovo passo nel proprio percorso di internazionalizzazione e debutta per la prima volta al Foodex Japan, la più importante fiera internazionale del food & beverage in Giappone, in programma a Tokyo dal 10 al 13 marzo 2026.
La partecipazione segna l’ingresso dell’azienda siciliana in uno dei mercati più esigenti e attenti alla qualità gastronomica, dove la cultura del prodotto, la cura nella lavorazione e il rispetto della tradizione rappresentano valori fondamentali per i consumatori.
L’alta pasticceria siciliana incontra il mercato giapponese
Il debutto al Foodex Japan si inserisce nella strategia di crescita internazionale di Fiasconaro, sempre più orientata verso i mercati extraeuropei, con una particolare attenzione all’area asiatica.
Alla fiera di Tokyo l’azienda porta l’eccellenza della tradizione dolciaria siciliana, forte di una storia familiare che nasce a Castelbuono e di un profondo legame con il territorio delle Madonie.
Protagonista dello stand sarà la gamma iconica dei lievitati artigianali, a partire dal celebre panettone a lenta lievitazione naturale, simbolo di un metodo produttivo basato su tempi di lavorazione lunghi, selezione rigorosa delle materie prime e attenzione alla qualità.
Fiasconaro e la filosofia del prodotto autentico
La presenza in Giappone rappresenta anche un’occasione per raccontare l’identità dell’azienda e la filosofia produttiva che da sempre guida il marchio.
«Portiamo i nostri prodotti nel mondo così come nascono, senza compromessi sulla loro identità – sottolinea Agata Fiasconaro, brand manager dell’azienda –. Le eventuali variazioni riguardano esclusivamente aspetti normativi su alcuni ingredienti. La sfida è educare il consumatore, non snaturare il prodotto».
Un approccio che riflette la volontà dell’azienda di crescere nei mercati internazionali mantenendo intatti i propri valori fondanti: autenticità, tradizione e qualità artigianale.
Un nuovo capitolo nella strategia internazionale di Fiasconaro
Con la partecipazione al Foodex Japan, Fiasconaro inaugura una nuova fase del proprio percorso globale, rafforzando il dialogo con il pubblico giapponese e con gli operatori del settore food.
L’incontro tra la tradizione dolciaria siciliana e la cultura gastronomica giapponese diventa così un ponte tra due mondi lontani geograficamente, ma accomunati dalla stessa attenzione per l’eccellenza e la qualità del prodotto.