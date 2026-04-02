Florio a Vinitaly 2026: Il Marsala oltre i cliché

A Vinitaly 2026 Cantine Florio rilancia il Marsala come vino contemporaneo, capace di attraversare l’intero momento di consumo, dalla tavola alla mixology. In un contesto globale complesso, il Marsala si afferma come prodotto identitario e versatile, protagonista di una nuova stagione di riscoperta internazionale.

Marsala, 2 aprile 2026 – In un tempo segnato da profondi cambiamenti negli equilibri economici e nei modelli di consumo, il vino torna a essere non solo prodotto, ma linguaggio culturale capace di interpretare il presente. È in questo scenario che Cantine Florio si presenta a Vinitaly 2026 con una visione chiara: scardinare i pregiudizi e restituire al Marsala il ruolo di protagonista della contemporaneità che gli appartiene.

Dal 12 al 15 aprile, nello Stand 39D – Padiglione 2 Sicilia, Florio porta a Verona un progetto che è insieme culturale ed enologico: una nuova lettura del Marsala capace di superare i cliché e di dialogare con i nuovi linguaggi del gusto. “Il Marsala non ha bisogno di essere salvato, ha bisogno di essere riletto”. È questo il punto di partenza di una narrazione che guarda avanti, in cui la tradizione diventa materia viva e dinamica.

Al centro di questa visione si colloca il Vino Florio, interpretazione contemporanea del Marsala nella sua forma originaria: un bianco strutturato ed evolutivo che esprime tutta la profondità del Grillo, e che apre a nuove modalità di consumo, più libere e trasversali.

Accanto ad esso, la linea “New Geography” rappresenta la massima espressione di un’enologia che valorizza il ruolo del tempo, delle stagioni, dei legni e delle condizioni ambientali nel definire l’identità del vino. Ne nasce un racconto complesso e affascinante, che attraversa le diverse anime del Marsala – dal Vergine al Secco, fino al Superiore Riserva Semisecco – restituendo una geografia sensoriale in continua evoluzione.

In questo contesto si inserisce una delle direttrici più innovative della proposta Florio: la rivalutazione del Marsala come vino estremamente versatile. Non più solo vino da meditazione o da fine pasto, ma protagonista di un’esperienza gastronomica completa, capace di accompagnare antipasti, piatti strutturati e preparazioni contemporanee. Una visione che trova piena espressione anche nella crescente attenzione verso la ristorazione di qualità e nella capacità del Marsala di dialogare con la cucina contemporanea, italiana e internazionale, intercettando nuovi pubblici e nuove occasioni di consumo.

Parallelamente, Florio esplora con decisione il linguaggio della mixology. Il Marsala si rivela così ingrediente d’elezione per cocktail sofisticati, in grado di unire profondità aromatica e identità territoriale. Le masterclass “How to drink”, condotte da Tommaso Maggio e Simone Baggio dell’Alchimista, in programma lunedì 13 e martedì 14 aprile dalle 14.00 alle 15.00, rappresentano un momento chiave di questo percorso, insieme agli appuntamenti “Aperitivo con Florio”, pensati per valorizzare il vino in chiave conviviale, e alla proposta dei cocktail Florio al banco mescita dello Stand.

Il calendario si arricchisce inoltre del talk di domenica 12 aprile, dalle 15:00 alle 16:30, ideato e condotto dalla giornalista Adua Villa, affiancata dall’enologo Florio Tommaso Maggio e non solo: “SCARDINIAMO I PREGIUDIZI – Il Marsala che non ti aspetti”. Un momento di approfondimento dedicato a professionisti e appassionati, per esplorare il Marsala come espressione culturale, tecnica e sensoriale.

“Questa edizione segna un passo deciso: riportiamo Florio all’interno dei nuovi riti del bere, dall’aperitivo alla mixology – dichiara Guido Chichierchia, Marketing & Trade Marketing Director Italy Spirits & Wine di Cantine Florio -. Florio incarna la vitalità del suo territorio e parla a chi sceglie vini con carattere, originali e mai prevedibili”.

A Vinitaly 2026, Florio invita il pubblico a riscoprire il Marsala per ciò che è realmente: non un vino del passato, ma un grande vino del futuro.