Funghi, a Messina il corso per il tesserino di raccolta fino al 13 ottobre

Con le prime piogge d’autunno nei boschi dei Peloritani e dei Nebrodi torna anche la voglia di andare per funghi. Ma in Sicilia, prima di riempire il cestino, serve un passaggio obbligato: il tesserino regionale, che si ottiene solo dopo un corso di formazione micologica. A Messina il Centro di Cultura Micologica ne ha avviato uno il 5 ottobre, al Dopolavoro Ferroviario, che si chiude il 13.

Il corso dura 15 ore, divise in sei incontri serali, il 5-6, 8-9 e 12-13 ottobre, dalle 17.30 alle 20, nella sede di via Reggio Calabria, all’angolo con via Liguria. È a numero chiuso e si rivolge a chi è ancora senza il tesserino previsto dalla legge regionale 3 del 2006.

Perché serve il tesserino

La legge regionale lega la raccolta dei funghi epigei spontanei al possesso del tesserino, che va portato con sé insieme a un documento di riconoscimento. Secondo quanto indica l’associazione, il tesserino costa 30 euro l’anno per la raccolta amatoriale, fino a 4 chili al giorno, e 100 euro per quella professionale, fino a 12 chili. Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di frequenza, valido in tutta la Sicilia, che serve per chiedere il documento.

Il tesserino abilita a raccogliere, non a stabilire se un fungo si può mangiare. Per questo l’associazione ricorda che i soci possono rivolgersi ai suoi micologi per l’identificazione, e che a Messina è attivo l’Ispettorato micologico dell’Ufficio igiene pubblica, all’ex ospedale Mandalari di viale Giostra.

Chi tiene il corso

Le lezioni sono dirette dal micologo Enzo Visalli, presidente dell’associazione, con la collaborazione del micologo Franco Mondello e di altri esperti del Centro. Domenica 4 ottobre gli stessi micologi, insieme ad Angelo Miceli, hanno guidato la mostra annuale dell’associazione al Centro polivalente della Forestale di Colli Sarrizzo, con i funghi freschi raccolti nei boschi messinesi: un appuntamento pensato proprio per mettere in guardia chi raccoglie senza saper distinguere le specie commestibili da quelle velenose.

Rinnovo e corsi in provincia

Chi il tesserino lo ha già deve tenere d’occhio la scadenza. Dal primo gennaio 2025, con la direttiva regionale 236 del 2023, il rinnovo quinquennale richiede un corso di aggiornamento di tre ore: senza l’attestato gli uffici non possono rinnovare il documento. A Messina l’ultimo aggiornamento si è tenuto il 28 e 29 settembre.

Per chi vive fuori città, l’associazione organizza corsi anche in provincia, su richiesta di Comuni e associazioni, con almeno 30 iscritti e un locale disponibile.

Corso per il tesserino: 5-6, 8-9, 12-13 ottobre, ore 17.30-20, Dopolavoro Ferroviario, via Reggio Calabria (angolo via Liguria), Messina

5-6, 8-9, 12-13 ottobre, ore 17.30-20, Dopolavoro Ferroviario, via Reggio Calabria (angolo via Liguria), Messina Durata: 15 ore, con attestato finale

15 ore, con attestato finale Iscrizioni e prossimi corsi: modulo sul sito micologiamessinese.altervista.org, indicando “corso per rilascio tesserino”

modulo sul sito micologiamessinese.altervista.org, indicando “corso per rilascio tesserino” Contatti: segreteria@micologiamessinese.it; l’associazione si riunisce il mercoledì dalle 17 alle 19 nella stessa sede

Andare per funghi resta uno dei piaceri dell’autunno siciliano. Imparare a riconoscerli, prima, è il modo più sicuro per portarli in tavola.