Gesti, riti e sapori di primavera: “La Sicilia si Ulisse” conduce in Val di Noto

La primavera nel Val di Noto si veste di suggestioni, unendo il fascino delle antiche tradizioni, tra fede e spettacolo, con la potenza del teatro classico e l’esplosione di colori nell’arte accattivante dell’Infiorata. Anche le celebrazioni pasquali regalano momenti di intensa spiritualità e folclore: processioni solenni attraversano le città barocche, coinvolgono fedeli e viaggiatori in un’esperienza emozionante, tra culti antichi e suggestioni dalla potenza evocativa. Con La Sicilia di Ulisse – il circuito che raccoglie 52 eccellenze tra ristoranti, pasticcerie storiche, hotel di charme e 21 cantine partner – i viaggiatori possono vivere un’esperienza autentica tra riti secolari e atmosfere dal sapore leggendario, resa ancora più coinvolgente grazie a un soggiorno di benessere, comfort e gusto.

Catania: il fascino della tradizione e della contemporaneità

Catania a confine tra Val Demone e Val di Noto custodisce il suo prezioso centro storico che la lega a quest’area dove si trovano le altre città tardo barocche dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Proprio nel cuore del capoluogo etneo, all’interno dello storico Palazzo San Demetrio, il Ristorante Coria degli chef Francesco Patti e Domenico Colonnetta offre una raffinata cucina con profondi richiami siciliani, in un ambiente moderno ed elegante scandito da più salette che si susseguono in linea con la storicità del luogo. Poco distante, l’esperienza gastronomica del Ristorante Sapio dello chef Alessandro Ingiulla si arricchisce con corsi di cucina, degustazioni di vino e cene all’interno della cantina, dove gli ospiti possono gustare piatti unici in un’atmosfera intima e suggestiva. Entrambi i ristoranti hanno una Stella Michelin. C’è un luogo in città dove l’architettura del presente e il lusso siciliano si intrecciano con il passato, creando un’atmosfera unica; è Bastiò Boutique Hotel. Le sue suite raccontano la storia viva di questi luoghi, tra eleganza, autenticità e raffinata accoglienza.

Noto: arte, cultura e alta cucina

Proseguendo verso sud, si raggiunge Noto, dove la celebre Infiorata – in programma dal 16 al 20 maggio e quest’anno dedicata al tema della pace – trasforma la città in un museo a cielo aperto. Lungo Via Nicolaci, infatti, gli artisti realizzano tappeti floreali di incredibile bellezza; un’esplosione di colori e profumi che incanta visitatori da tutto il mondo. Lo stupore contraddistingue anche la filosofia di Marco Baglieri, chef del ristorante stellato Crocifisso, che rivisita la tradizione, lasciandosi ispirare dalle emozioni e dal ricordo, per regalare ai commensali un’esperienza indimenticabile. Ad accompagnare la proposta gourmet, una cantina di oltre quattrocento etichette.

Con gli occhi ebbri di bellezza e di colori, ci si può rilassare presso Masseria della Volpe, un’antica tenuta restaurata immersa tra gli ulivi, che offre pacchetti benessere con degustazione di prodotti tipici, un’area spa e percorsi enogastronomici in un contesto di grande fascino.

E poco fuori Noto, si può raggiungere la Cantina Feudo Maccari, situata in un antico palmento del 1900. Oltre alle degustazioni classiche, organizza anche eventi di musica jazz e abbinamenti enogastronomici, offrendo un’immersione nei sapori autentici del territorio.

Siracusa: tra teatro e mare

Con l’arrivo di maggio, il Val di Noto si trasforma in un palcoscenico d’eccezione. A Siracusa, il Teatro Greco si anima con la stagione delle rappresentazioni classiche che prendono il via all’inizio del mese e si protraggono fino a luglio, offrendo agli spettatori il privilegio di assistere a tragedie e commedie nella stessa cornice che duemila anni fa ospitava il pubblico dell’antica Grecia. Un’occasione perfetta per un weekend primaverile dal sapore già estivo, tra cultura e bellezza senza tempo. Il Minareto, per esempio, offre un soggiorno di tre notti con attività immersive: uscita in SUP nella riserva marina del Plemmirio, con degustazione di vini siciliani al tramonto; lezione di yoga mattutina e laboratorio di ceramica nel pomeriggio; tour in barca verso Ortigia, visita al mercato locale e cooking class con pranzo. L’esperienza si può completare con una cena nel cuore di Ortigia, al Ristorante Don Camillo, che celebra quest’anno i 40 anni di attività. Lo chef Giovanni Guarneri propone un viaggio nei sapori con cinque percorsi di degustazione, tra cui “La Nostra Storia”, un omaggio ai piatti iconici del ristorante. Il tutto accompagnato dai vini della prestigiosa cantina curata da oltre vent’anni dal sommelier Vincenzo Amoruso. Tra le strette vie e il mare di Ortigia sorge anche il boutique hotel Palazzo Salomone, ospitato in un palazzo del Seicento dalla tipica facciata in pietra calcarea. Al suo interno si trova il ristorante stellato Cortile Spirito Santo, con un suggestivo cortile esterno adibito a lounge che si affaccia sulla Chiesa dello Spirito Santo, da cui il ristorante prende il nome. La cucina siciliana è protagonista del menù firmato dallo chef Giuseppe Torrisi.

Modica e Ragusa: tra barocco e cioccolato

Val di Noto è anche sinonimo di Barocco per eccellenza e il periodo è eccezionale per una visita delle città patrimonio Unesco. Tra storia, arte e architettura, il viaggio si arricchisce con la scoperta di gusti e sapori. Tappa obbligatoria è Modica, conosciuta anche come città delle 100 chiese e rinomata nel mondo per il suo eccezionale cioccolato. Non a caso, qui si trova l’antica dolceria Bonajuto, l’unico laboratorio esperienziale di cioccolato “bean to bar” presente nel Sud Italia. I visitatori possono partecipare a tour guidati del “Fattojo”, scoprendo l’intero ciclo di lavorazione dalla fava di cacao alla tavoletta, concludendo con una degustazione di prodotti tipici della tradizione modicana. Sempre a Modica, il Ristorante Lorenzo Ruta offre un’esperienza gastronomica raffinata e innovativa. Lo chef Lorenzo Ruta propone una cucina che valorizza la tradizione siciliana con un tocco moderno, con piatti che esaltano le materie prime del territorio in un ambiente elegante e accogliente. Nel cuore del centro storico della Città della Contea c’è Radici, l’osteria contemporanea dello chef Accursio Craparo. Una cucina di cuore, essenziale e dalla forte tradizione siciliana in un luogo elegante nel salotto buono della città tra palazzi barocchi e il duomo di San Pietro.

A Ragusa Ibla, la Locanda Don Serafino offre un pacchetto pasquale per un’esperienza unica, fatta di profumi, sapori e accoglienza esclusiva: soggiorno in Boutique Hotel; menu degustazione con una proposta gastronomica stellata a cura dello chef Vincenzo Candiano; esplorazione di Ragusa Ibla, passeggiando tra le strade barocche. Sempre a Ragusa, anche Villa Carlotta è l’hotel ideale per chi cerca pace e relax. Immerso in un elegante parco di 12.000 mq con piscina e affacciato sui Monti Iblei, è un’oasi di tranquillità avvolta dai profumi del Mediterraneo.

Spostandosi invece verso la costa, il Ristorante Votavota a Marina di Ragusa, stella Michelin,stupisce dapprima gli ospiti per la sua vetrata affacciata sul mare e la cucina a vista per poi conquistarli definitivamente con lo “Spaghettone affumicato burro e alici”, un piatto ormai iconico dello chef Giuseppe Causarano, da gustare prima di lasciarsi inebriare da un dessert del pastry chef Antonio Colombo.

Esperienze tra vigne e natura

Lasciandosi alle spalle la costa, si entra nel cuore della produzione vinicola siciliana. L’azienda Casa Grazia, situata in un territorio incontaminato tra uliveti e vigneti nella Riserva Naturale del Lago Biviere, offre wine experience con visite guidate nella tenuta e tasting di vini e olii biologici di propria produzione. Poco lontano, la storica tenuta Principi di Butera propone invece lezioni di cucina siciliana, permettendo agli ospiti di scoprire i segreti della gastronomia locale e degustare i piatti preparati in abbinamento ai vini della tenuta.

Infine, per una fuga romantica, Feudi del Pisciotto propone il pacchetto “Love Priority”, con soggiorno in Junior Suite con jacuzzi, check-in privato, minibar gratuito, accesso esclusivo all’area wellness, aperitivo in camera, cena a quattro portate e colazione in camera. È inoltre disponibile una visita guidata del Palmento e della nuova cantina.

Dalla maestosità della cultura barocca di Catania, Noto e Ragusa alla teatralità classica di Siracusa, fino alle eccellenze enogastronomiche della Sicilia sud-orientale, La Sicilia di Ulisse offre un viaggio unico tra arte, storia e sapori nel cuore del Val di Noto. Ogni tappa è un’esperienza autentica tra passato e presente, per immergersi nella bellezza senza tempo di questa terra straordinaria.