Giuseppe Oriti riconfermato Ambasciatore del Gusto DOC Italy per lo street food

Importante riconoscimento per Giuseppe Oriti, allevatore dei Nebrodi e produttore della celebre porchetta di suino nero, riconfermato per il 2026 Ambasciatore DOC Italy per lo street food. La premiazione si è svolta il 23 marzo a Roma, nella cornice di Palazzo Valentini, nell’ambito del premio che valorizza le eccellenze italiane nei diversi settori.

Un riconoscimento alla qualità dello street food siciliano

La riconferma consolida il ruolo di Giuseppe Oriti come punto di riferimento nel panorama dello street food italiano, grazie a una proposta che unisce tradizione, qualità delle materie prime e filiera sostenibile.

Il suo lavoro è strettamente legato al territorio dei Nebrodi, dove alleva suino nero e realizza una porchetta pluripremiata, riconosciuta anche dal Gambero Rosso come miglior salume di suino nero.

Simbolo della sua produzione è il panino con porchetta di suino nero, diventato negli anni un’icona del cibo di strada siciliano, capace di raccontare una filiera artigianale attenta e un forte legame con le radici locali.

Oriti: “Un impegno a valorizzare il territorio”

«Ringrazio per la fiducia la presidente dell’Associazione Nazionale Ambasciatori Doc Italy, Tiziana Sirna – ha dichiarato Giuseppe Oriti –. Questa riconferma rappresenta per me un importante riconoscimento professionale e un impegno a proseguire nel lavoro di valorizzazione delle eccellenze del territorio».

Un impegno che si traduce nella promozione di un modello di street food che punta su autenticità, sostenibilità e qualità, valorizzando le produzioni locali e le tradizioni gastronomiche.

Ambasciatori DOC Italy: custodi della cultura gastronomica

Gli Ambasciatori DOC Italy non sono soltanto professionisti affermati, ma rappresentano le migliori espressioni dei rispettivi settori, con il compito di diffondere e raccontare identità, cultura e tradizioni italiane.

Con questa riconferma, Giuseppe Oriti rafforza il proprio ruolo di ambasciatore della cucina di strada italiana, contribuendo a promuovere un modello gastronomico che unisce innovazione e rispetto delle radici, portando la tradizione siciliana anche oltre i confini regionali.