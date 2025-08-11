Gusto e identità, il mediterraneo in tre serate dedicate al Cous Cous

Gusto e identità si intrecciano in un percorso fatto di esperienze, memorie e appartenenze collettive. È questa la filosofia alla base di GUSTO MED, il nuovo format enogastronomico ideato dalla Chaîne des Rôtisseurs di Trapani e dall’Associazione Cucina Siciliana, nato per celebrare la convivialità come espressione culturale del Mediterraneo.

La prima edizione si svolgerà in collaborazione con la Couscous Academy di Tunisi e vedrà protagonista Latifa Khairi, che accompagnerà i commensali in tre appuntamenti speciali:

8 settembre – Trapani, al Porto, a bordo di un caicco;

– Trapani, al Porto, a bordo di un caicco; 10 settembre – Valderice, presso l’Hotel Venere di Erice – Ristorante Rubacuori;

– Valderice, presso l’Hotel Venere di Erice – Ristorante Rubacuori; 12 settembre – Castelvetrano, all’Azienda Agricola Musanegra, tra cantina e vigneti.

Ogni serata proporrà un viaggio nei sapori autentici della tradizione tunisina, con alcune delle ricette di couscous di pesce più rappresentative: dal couscous di Biserta, al couscous di Nabeul profumato con acqua di fiori d’arancio, fino al couscous di Monastir con polpo.

«Con Gusto Med vogliamo raccontare il Mediterraneo attraverso i suoi sapori – spiega Maurizio Messina, presidente della Chaîne des Rôtisseurs Trapani –. Il couscous è un piatto che unisce storie, culture e popoli: un simbolo di dialogo e condivisione che intendiamo celebrare e tramandare».

Tre date, tre città e un unico viaggio culturale e gastronomico per celebrare il Mediterraneo che unisce, nutre e racconta.