I top seller del vino nella GDO siciliana

Vino nella GDO: oltre 730 milioni di litri venduti, Nero d’Avola tra i più scelti in Sicilia

Nel 2025 sono stati venduti in Italia 737 milioni di litri di vino e spumante nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con un calo di circa 20 milioni di litri rispetto al 2024. Nonostante la flessione, supermercati e discount si confermano il principale canale di acquisto per il vino, offrendo una fotografia chiara delle preferenze dei consumatori italiani.

I dati emergono dalle anticipazioni dello studio realizzato da Circana in vista di Vinitaly, dove la ricerca completa sarà presentata il 13 aprile durante la tavola rotonda dedicata alle dinamiche del mercato nella GDO.

I vini più acquistati in Sicilia: Nero d’Avola sul podio

In Sicilia, il vino più acquistato è il Nero d’Avola, che si posiziona all’undicesimo posto nella classifica nazionale con circa 10 milioni di litri venduti.

Segue il Prosecco, che si conferma il vino più acquistato in Italia con oltre 53 milioni di litri venduti e una crescita del +2,6% rispetto all’anno precedente. In terza posizione il Sangiovese, seguito dal Syrah e dal Grillo, altro vitigno fortemente legato al territorio siciliano.

Tra le novità più interessanti emerge il Grecanico, che guida la classifica dei vini emergenti grazie a una crescita significativa: oltre 1 milione di litri venduti nel 2025, con un incremento del +13,7% su base annua.

Vendite in calo nella GDO: il vino segna -3,4% a volume

Secondo i primi dati Circana, il settore chiude il 2025 con un -3,4% a volume e un -1,1% a valore, segnando un’inversione rispetto al 2024, quando si era registrato un lieve miglioramento.

«Il mercato è tornato indietro e si registra una decrescita su tutti i fronti – spiega Virgilio Romano, Business Insight Director di Circana –. Si tratta di un trend che riguarda tutti i Paesi consumatori di alcol, legato a una crescente attenzione verso il consumo di bevande alcoliche».

Una dinamica che impatta in modo particolare l’Italia, storicamente tra i principali produttori e consumatori di vino.

Spumanti in crescita e preferenze degli italiani

In controtendenza rispetto ai vini fermi, gli spumanti continuano a crescere, anche se a ritmo più contenuto rispetto all’anno precedente: +1,5% a volume e +1,2% a valore.

Dall’analisi dei consumi emerge inoltre che:

gli italiani preferiscono il vino fermo rispetto al frizzante

rispetto al frizzante tra i colori, prevale il bianco sul rosso

sul rosso il rosso fermo resta comunque il più venduto con oltre 261 milioni di litri

Tra gli spumanti domina il bianco frizzante, con oltre 98 milioni di litri venduti, nettamente superiore rispetto al rosato e al rosso frizzante.

Cultura del vino e nuove strategie per il mercato

Secondo gli esperti, per sostenere il settore sarà fondamentale investire nella cultura del vino e nel consumo consapevole.

«Per incrementare la conoscenza e le vendite è necessario promuovere il racconto del vino e il bere consapevole in tutti i canali commerciali – sottolinea Gianni Bruno, Direttore Generale Vicario di Veronafiere –. Per questo Vinitaly continua a rappresentare un momento di confronto centrale per il settore».

La presentazione completa dello studio offrirà ulteriori spunti su trend, criticità e opportunità per il mercato del vino nella distribuzione moderna, sempre più strategico per comprendere l’evoluzione dei consumi in Italia.