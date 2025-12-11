I vini della collezione Donnafugata e Dolce&Gabbana arrivano all’Holiday Market Dolce&Gabbana sulla Fifth Avenue di New York

In occasione delle festività, i vini nati dalla collaborazione tra Donnafugata e Dolce&Gabbana diventano protagonisti di una serie di degustazioni ed esperienze dedicate all’ospitalità italiana all’interno dell’Holiday Market Dolce&Gabbana, ospitato nella boutique di Fifth Avenue a New York. Un’ambientazione festosa e immersiva, ispirata ai colori iconici del carretto siciliano, accoglie i visitatori in un viaggio sensoriale tra arte, tradizione e raffinatezza, dove i vini raccontano l’anima contemporanea della Sicilia.

La collezione comprende il rosato Rosa, il bianco Isolano, i rossi Cuordilava e Tancredi e la novità del 2025, il brut rosé Bollicina Gold. Quest’ultimo rappresenta il coronamento della collaborazione tra le due eccellenze italiane: uno spumante metodo classico prodotto con uve Nerello Mascalese coltivate alle pendici dell’Etna e affinato per oltre cinque anni, capace di unire finezza, mineralità e carattere. Presentato in un’esclusiva bottiglia con etichetta ispirata alla finitura liquid gold della collezione Dolce&Gabbana Casa Oro 24k, Bollicina Gold esprime una sintesi raffinata tra creatività stilistica e artigianalità produttiva.

Per celebrare la stagione delle Feste, i vini della collezione Donnafugata e Dolce&Gabbana sono disponibili negli Holiday Market Dolce&Gabbana di Melbourne (Chadstone Shopping Centre), Singapore (Takashimaya Shopping Centre), San Paolo (JK Iguatemi), Città del Messico (El Palacio de Hierro Polanco) e Goiânia (Flamboyant Shopping Center), oltre che nella boutique Dolce&Gabbana Casa di Corso Venezia 7 a Milano, al DG Martini® di Corso Venezia 15 a Milano e sulla piattaforma world.dolcegabbana.com/food-beverage. Una presenza internazionale che rafforza la portata di un progetto capace di raccontare nel mondo l’eccellenza e lo stile del Made in Italy.