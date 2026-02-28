Il Consorzio dell’olio Dop Monti Iblei entra nel Distretto del Cibo e nel consiglio direttivo

Il Consorzio di tutela dell’olio Dop Monti Iblei entra ufficialmente nel Distretto del Cibo, prendendo parte anche al consiglio direttivo della nuova realtà che nasce dall’integrazione tra il Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete e il Distretto del Sud-Est Sicilia “Etna – Val di Noto”.

L’adesione rappresenta un risultato significativo per il consorzio dell’olio, che entra a far parte di un sistema che riunisce oltre 7.650 imprese, filiere produttive, consorzi e distretti Dop e Igp tra i più rilevanti del panorama agroalimentare siciliano. L’obiettivo della nuova rete è rafforzare la collaborazione tra i diversi attori del settore, promuovendo innovazione, sostenibilità e crescita dell’export.

Il Distretto del Cibo della Sicilia: una rete per lo sviluppo dell’agroalimentare

Il Distretto del Cibo punta a costruire un sistema integrato capace di valorizzare il patrimonio agroalimentare siciliano e le filiere produttive collegate. Attraverso la collaborazione tra imprese, consorzi di tutela, enti locali e centri di ricerca, il progetto mira a promuovere nuove strategie di sviluppo territoriale e di filiera.

Alla guida del distretto è stato nominato Angelo Barone come presidente, affiancato dalla vicepresidente Giovanna Licitra, capo area attività promozionali della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Le eccellenze siciliane coinvolte nel Distretto del Cibo

La nuova realtà aggrega numerosi distretti produttivi e consorzi di tutela che rappresentano alcune delle principali eccellenze dell’agroalimentare regionale. Tra questi figurano i distretti dedicati agli agrumi di Sicilia, all’ortofrutta di qualità, alla frutta in guscio, alla filiera lattiero-casearia, al cerealicolo siciliano e alla pesca e crescita blu, oltre all’associazione produttori olivicoli.

A far parte del distretto sono anche importanti centri di ricerca come Corfilcarni e Corfilac, insieme ai biodistretti Terre degli Elimi e Valle del Simeto.

Tra i consorzi di tutela coinvolti figurano alcune delle più importanti denominazioni siciliane: Pomodoro di Pachino Igp, Cioccolato di Modica Igp, Ragusano Dop, olio Monti Iblei Dop, Cerasuolo di Vittoria Docg, vini Etna Doc e Monte Etna Dop.

Olio Monti Iblei Dop e sinergie per la crescita del settore

L’ingresso del Consorzio di tutela dell’olio Dop Monti Iblei nel consiglio direttivo del Distretto del Cibo rafforza la rappresentanza del comparto olivicolo all’interno della nuova piattaforma di collaborazione.

«Per affrontare le sfide globali e consolidare la crescita del settore servono politiche di lungo periodo e una visione condivisa tra tutti i componenti dell’agroalimentare – spiega Giuseppe Arezzo, presidente del Consorzio di tutela olio Dop Monti Iblei –. Siamo consapevoli dell’importanza del Distretto del Cibo, che riunisce numerose realtà produttive della Sicilia. Ringraziamo il Comune di Ragusa per il supporto e per la sensibilità dimostrata dall’assessore Pasta nel creare sinergie tra i diversi consorzi».

L’adesione al distretto rappresenta quindi un passo strategico per rafforzare la cooperazione tra le eccellenze agroalimentari siciliane e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio.