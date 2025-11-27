Il Grand Hotel et Des Palmes celebra le Festività: charme storico e ospitalità d’eccellenza nel cuore di Palermo

C’è un periodo dell’anno in cui Palermo si trasforma e rivela il suo volto più affascinante: il centro storico si accende di luci, le architetture liberty si tingono di riflessi dorati e, tra profumi di agrumi e scorci urbani carichi di storia, ogni momento diventa esperienza. È la stagione delle Feste, quando la città mostra con naturale eleganza la sua anima più autentica, romantica e sorprendente.

Camminare lungo Via Roma, Via della Libertà e il Cassaro significa immergersi nella Palermo delle grandi occasioni, mentre il Teatro Massimo e i mercatini delle chiese storiche offrono un percorso fatto di cultura, artigianato e tradizioni.

In questo scenario, il Grand Hotel et Des Palmes – custode dell’allure Belle Époque palermitana – inaugura la stagione festiva con un calendario ricco di appuntamenti che unisce gastronomia, rituali storici e il suo inconfondibile stile di ospitalità. Protagonisti, il Pranzo di Natale e il Gran Cenone di Capodanno, affiancati dalle esperienze ispirate al dialogo internazionale dell’hotel: l’Afternoon Tea e il Sunday Brunch. A completare il programma, la nuova campagna City Gateway, pensata per far vivere agli ospiti la Palermo più autentica.

Natale d’Autore: un 25 dicembre all’insegna dell’eleganza

Al Ristorante Neobistrot, i saloni storici si illuminano di decori liberty e accolgono gli ospiti in un Pranzo di Natale che intreccia creatività e tradizione.

Il 25 dicembre, tra profumi invitanti e musica dal vivo, il percorso gastronomico si apre con un aperitivo in cui spiccano raffinati assaggi come salmone Gravlax e baccalà a sfincione.

Il menù prosegue con un battuto di gambero rosso e tortelli all’uovo con crudo di maialino su brodo di cappone. Il carré d’agnello al timo racconta l’inverno con note avvolgenti, mentre il dessert – accompagnato da un tableau di classici natalizi, dal panettone alla cassata fino ai biscotti di mandorla – celebra la dolcezza delle Feste con un tocco autentico.

Capodanno: gusto, musica e charme Belle Époque

Il 31 dicembre, il Grand Hotel et Des Palmes – icona elegante della città – accoglie il nuovo anno tra atmosfere Liberty, accenti jazz, sfumature soul e un DJ set che, dopo la mezzanotte, accompagna gli ospiti con stile.

Dalle 20.00, il Gran Cenone di Capodanno del Neobistrot propone un percorso pensato per sorprendere: blinis al salmone marinato e ostriche introducono un menù che unisce l’astice al vapore a una delicata vitellina in salsa tonnata.

I primi omaggiano il territorio con cappellacci agli scampi e risotto allo zafferano con pera ed erbette croccanti, mentre i secondi raccontano l’inverno attraverso la guancia di manzo e un delicato dentice in foglia di verza. Il finale, tra dessert speziati e fruttati, precede il tradizionale rito di lenticchie e cotechino.

Un brindisi speciale chiude una serata pensata per accogliere il nuovo anno tra autenticità e stile.

Sunday Brunch: un nuovo rituale d’inverno

A partire dall’8 dicembre – e dal 21 dicembre, ogni domenica – il Grand Hotel et Des Palmes inaugura il Sunday Brunch, un appuntamento dedicato ai sapori del territorio e agli ingredienti di stagione. Proposte calde e avvolgenti, selezioni territoriali e interpretazioni contemporanee della tradizione siciliana invitano a vivere la convivialità delle Feste in una nuova chiave.

Un momento perfetto per ritrovarsi, rallentare e godere dell’atmosfera unica del palazzo, immersi nella sua elegante accoglienza invernale.

Afternoon Tea: l’eleganza della tradizione anglosassone

Da dicembre, l’hotel rinnova uno dei rituali più iconici legati alla sua storia internazionale: l’Afternoon Tea. Tra infusi profumati, pasticceria delicata e la quiete dei saloni storici, il tè del pomeriggio torna protagonista come momento di calma, raffinatezza e conversazione lenta, nel segno della Belle Époque che da sempre caratterizza il Grand Hotel et Des Palmes.

City Gateway: Palermo da vivere, oltre il soggiorno

Da novembre a febbraio, la campagna City Gateway trasforma il soggiorno in un viaggio nella Palermo più segreta e autentica.

Un Concierge dedicato costruisce percorsi tailor-made tra dimore storiche, palazzi nobiliari e terrazze panoramiche; gli ospiti scoprono ricette antiche, partecipano a degustazioni speciali ed esplorano la città accompagnati da guide esperte.

Un invito a scoprire la Palermo che pochi conoscono: fatta di arte, tradizioni e sapori veri.

Il Natale nei Mangia’s Resort: un Avvento di sorprese

Dal 1° dicembre parte il Calendario dell’Avvento Mangia’s, l’iniziativa del Gruppo che anticipa le Feste con una sorpresa quotidiana: offerte esclusive, upgrade, crediti F&B e contenuti speciali disponibili per 24 ore.

Un conto alla rovescia digitale – da seguire su Instagram, Facebook e sul sito mangias.com – che rende dicembre un mese di piccole scoperte.