Il Ministro Lollobrigida a Wine Paris 2026:

«La Sicilia del vino tra le regioni italiane con il più alto margine di crescita»

«La Sicilia è una terra straordinaria, ineguagliabile per alcuni aspetti, non solo in termini di vitigni autoctoni. Qui c’è un racconto, c’è storia, c’è identità. Pensiamo che la Sicilia sia fra le regioni italiane con il più alto margine di crescita».

Con queste parole il Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è intervenuto questa mattina a Wine Paris 2026, visitando la collettiva siciliana promossa dall’IRVO.

L’IRVO è presente a Parigi dal 9 all’11 febbraio con 41 cantine siciliane, in uno dei più importanti appuntamenti fieristici internazionali dedicati al vino, confermando il ruolo strategico della Sicilia nella promozione del sistema vitivinicolo italiano sui mercati esteri.

«È in grande crescita la presenza della Sicilia a Wine Paris – ha aggiunto il Ministro – che, insieme a Vinitaly Italia, rappresenta uno degli eventi principali di promozione della filiera e del racconto di ciò che viene realizzato. Oltre al vino, qui emergono suggestioni molto positive: è un modello che unisce qualità, ambiente, tradizione e sviluppo economico».

Il Ministro Lollobrigida, accompagnato dall’Ambasciatrice d’Italia a Parigi Emanuela D’Alessandro e dal Presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas, è stato accolto nello spazio Sicilia dal Commissario Straordinario IRVO Giusy Mistrettae dal Direttore IRVO Vito Bentivegna.

“Sicilia del Vino. Radici di Futuro”

La partecipazione siciliana a Wine Paris 2026 ruota attorno al progetto “Sicilia del Vino. Radici di Futuro”, promosso dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Un racconto unitario che mette al centro identità, territori, vitigni autoctoni, sostenibilità e visione internazionale.

«Abbiamo investito molto sulla filiera del vino italiano – ha sottolineato il Ministro Lollobrigida – incrementando le risorse da 100 milioni a 1 miliardo di euro. Investiamo sulla tradizione, sulla tutela dell’ambiente attraverso i vigneti, sulla crescita economica delle aziende e sull’aumento dell’occupazione. Abbiamo messo le imprese italiane nelle condizioni di credere ancora di più in se stesse, ampliando la loro visione internazionale».

Wine Paris 2026

Wine Paris 2026, inaugurato oggi, proseguirà fino all’11 febbraio presso il Paris Expo Porte de Versailles, confermandosi piattaforma strategica per l’incontro tra produttori, buyer e operatori del settore a livello globale.

Padiglione: 5.2

Stand Sicilia / IRVO: B017 – B065

Orari di apertura

Lunedì 9 febbraio: 09.00 – 18.00

Martedì 10 febbraio: 09.00 – 18.00

Mercoledì 11 febbraio: 09.00 – 17.00

Le cantine siciliane presenti

Alessandro di Camporeale • Az. Agr. G. Milazzo • Az. Agr. Maddalò Andrea • Az. Agr. Spadafora • Baglio Bonsignore • Baglio di Pianetto • Baglio Oro • Brugnano – Contemporary Sicilian Wines • Cantina Sociale Chitarra • Cantina Colomba Bianca • Cantine Fina • Cantine Paolini • Caruso & Minini • Casa Vinicola Fazio • Centopassi • Chiarli Rossi Winery • COS • Costantino Fabio Vincenzo • Cottanera • Cusumano • Disisa • Emanuele Scammacca del Murgo • Feudo Montoni • Firriato • Francesco Intorcia & Figli • Gambino dei F.lli Raciti • Grottafumata • I Custodi delle Vigne dell’Etna • Iuppa • Lombardo Vini • Masseria del Feudo • Morgante • Paolo Maggio • Rallo • Soc. Agr. Horus 2 • Tenute Nicosia • Valle dell’Acate • Vini Vaccaro • Vivera • Giovinco Wines • Villagrande – Di Marco Nicolosi Asmundo.

I numeri IRVO

Nel 2025 l’IRVO ha rilasciato:

2.897 certificati di idoneità DOP

759.115 ettolitri di vino certificato

di vino certificato 71 milioni di contrassegni di Stato per la DOC Sicilia

di contrassegni di Stato per la 482 mila per la DOCG Cerasuolo di Vittoria

per la 357 mila per la DOC Pantelleria

La Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Sicilia

Aderiscono alla Federazione: