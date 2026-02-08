Il Ministro Lollobrigida promuove a Berlino il progetto europeo Citrus Fruits for Wellness

“Dal territorio al mercato globale: l’Arancia Rossa di Sicilia IGP, modello vincente di benessere” non è stato soltanto il titolo dell’incontro ospitato a Fruit Logistica 2026, ma la sintesi di un percorso che unisce origine, qualità e visione futura. A rafforzarne il messaggio è stato il sottotitolo “Quando l’origine e l’eccellenza diventano valore: il successo internazionale di Citrus Fruits for Wellness”, che ha espresso con chiarezza la chiave del progetto europeo oggi particolarmente apprezzato in Germania.

Consumatori e operatori del mercato tedesco stanno premiando l’Arancia Rossa di Sicilia IGP per il suo sapore unico, le qualità organolettiche distintive e l’elevato profilo nutrizionale, riconoscendola come simbolo autentico di benessere mediterraneo.

A confermare il valore del progetto è stato il Francesco Lollobrigida, che in visita allo stand di Citrus Fruits for Wellnessha dichiarato:

«L’Arancia Rossa di Sicilia IGP è un elemento del nostro modello alimentare che garantisce qualità, benessere e, di conseguenza, redditività alle imprese. È un esempio virtuoso di produzione di qualità che ha permesso all’agrume più buono della Sicilia di imporsi sui mercati internazionali, a partire da quello tedesco, creando valore e opportunità per i nostri agricoltori. Un modello vincente che sosteniamo e proteggiamo in ogni ambito, soprattutto in un momento complesso segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici».

Il progetto Citrus Fruits for Wellness si afferma così come modello virtuoso di promozione integrata, capace di unire agricoltura di qualità, cultura del territorio e salute. Berlino si conferma il palcoscenico ideale per dimostrare come l’identità possa trasformarsi in valore competitivo globale.

Un dialogo tra istituzioni, filiera, cultura e salute

L’incontro, introdotto e moderato dalla giornalista Elisa Cutullè, ha offerto una visione corale dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP attraverso contributi complementari.

Gerardo Diana, Presidente del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, ha sottolineato:

«L’Arancia Rossa di Sicilia è la voce autentica della nostra terra. Tutelarla significa difendere un patrimonio collettivo e orientarne il futuro. Promuoverla vuol dire trasformare la tradizione in una promessa di benessere per il mondo. È una scelta politica di qualità che tutela i produttori e garantisce i consumatori».

A evidenziare il valore comunicativo del progetto è stato Salvo Falcone, responsabile comunicazione del Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla, secondo cui:

«Ogni spicchio racconta una storia che merita di essere condivisa. L’Arancia Rossa di Sicilia IGP è un brand naturale che evoca qualità e fiducia. Comunicarla significa dare voce a un gusto che parla già da sé, come dimostra l’interesse suscitato nel primo anno di attività tra scuole, fiere internazionali e grande distribuzione».

Michele Sabatino, Managing Director di Agenzia Euroconsult, ha ricordato che il progetto è risultato primo in graduatoria tra quelli valutati dall’Unione Europea:

«Nel mercato globale vince chi sa unire identità e strategia. L’eccellenza da sola non basta: serve una visione progettuale capace di trasformarla in sviluppo. Citrus Fruits for Wellness dimostra come l’Arancia Rossa sia un vero motore di crescita territoriale».

Sulla stessa linea Valerio Caparelli, giornalista ed esperto di marketing territoriale:

«L’Arancia Rossa di Sicilia è memoria viva: un frutto di mani, stagioni e pazienza. Non si vende, si racconta. È luogo, clima, gusto ed emozione, e il consumatore lo riconosce, fino a desiderare di scoprire il territorio da cui proviene».

A completare il quadro, nel giorno internazionale dedicato alla lotta contro il cancro, è intervenuta la coach nutrizionale Eugenia Baum, che ha evidenziato:

«L’Arancia Rossa è un alleato prezioso nella prevenzione quotidiana grazie a vitamina C e antiossidanti naturali, contribuendo a contrastare lo stress ossidativo. Unisce salute e piacere in modo naturale: perché il benessere ha anche un sapore».

L’appuntamento berlinese di Fruit Logistica conferma così che il frutto rosso nato alle pendici dell’Etna è oggi molto più di un prodotto. Come ha concluso il Ministro Lollobrigida: