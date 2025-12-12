Il mito della Dolce Vita, tra caffè e fotografia

Morettino presenta “The Italian Grand Tour” e la mostra “Palermo Dolce Vita. Il mito di un’epoca negli scatti di Nicola Scafidi”

Ci sono momenti in cui una città ritrova il filo della propria storia evocando immagini, profumi e atmosfere che appartengono a un tempo divenuto leggenda. Il 16 dicembre Palermo ne vive uno: Morettino presenta alla stampa, alle ore 18:30, la nuova collezione “The Italian Grand Tour”, sette miscele dedicate alle città simbolo della Dolce Vita italiana, e inaugura la mostra fotografica “Palermo Dolce Vita. Il mito di un’epoca negli scatti di Nicola Scafidi”, aperta gratuitamente al pubblico dal 17 dicembre al 31 gennaio. Nel cuore del Natale, quando la città si fa più intima e la convivialità torna a essere un gesto naturale, Palermo ospita un doppio evento che invita a riscoprire un patrimonio iconografico e culturale capace di raccontare al mondo un’Italia luminosa, curiosa, attraversata da un’energia che ha trasformato il quotidiano in stile di vita. Un percorso fotografico diffuso tra il Morettino Caffè Palermo ai Quattro Canti e il Morettino Lab al Molo Trapezoidale del Palermo Marina Yachting, dove il rito del caffè incontra lo sguardo di uno dei grandi fotografi italiani del Novecento, riportando alla contemporaneità l’anima di un’epoca che continua a definire l’immaginario italiano nel mondo.

“The Italian Grand Tour” è un omaggio all’Italia, al suo stile di vita e al piacere del vivere italiano. La storica torrefazione siciliana firma una capsule collection composta da sette miscele di caffè macinato fresco, racchiuse in eleganti latte da collezione dedicate a Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Capri, Taormina e Palermo. Sette città simbolo di un racconto per immagini che richiama cartoline evocative e iconiche di un’Italia felice. Le confezioni sono decorate con illustrazioni originali ispirate ai manifesti turistici degli anni Cinquanta, reinterpretati in chiave contemporanea: un viaggio ideale, il Grand Tour, tra piazze luminose, architetture iconiche e il mare che ha alimentato il mito della Dolce Vita e del cinema.

Ogni miscela è stata creata dai maestri torrefattori Morettino per evocare emozioni e abitudini legate alle diverse città, seguendo un percorso simbolico dal Nord al Sud e lungo l’arco della giornata. Dal caffè del risveglio, con una miscela intensa dedicata a Palermo, al caffè del pomeriggio, con una miscela rotonda ispirata a Roma, fino al caffè della sera, una pura Arabica che racconta l’eleganza di Venezia.

«Dedichiamo questa nuova collezione ispirata alla Dolce Vita a tutti gli amanti del Bel Paese – spiega Andrea Morettino, quarta generazione della famiglia di torrefattori –. L’Italia è un’icona di bellezza che merita di essere vissuta e raccontata nel rispetto delle sue tradizioni. Abbiamo scelto di presentarla in un luogo simbolo come il Caffè Palermo ai Quattro Canti, allestendo una mostra fotografica con scatti inediti di Nicola Scafidi. Desideriamo che questa linea di caffè d’autore susciti emozioni legate alla memoria della Dolce Vita italiana e ai suoi ritmi lenti. Gli esclusivi contenitori in latta, disegnati da designer siciliani, diventano oggetti iconici che raccontano un’esperienza capace di superare i confini del mondo del caffè. Distribuiti nei retailer gourmet dei Paesi in cui siamo presenti, sono un invito a rivivere quel Grand Tour che portò alla scoperta del fascino delle nostre città».

A dialogare con l’universo evocato dalla collezione è la mostra “Palermo Dolce Vita. Il mito di un’epoca negli scatti di Nicola Scafidi”, che riporta nel presente la Palermo elegante, mondana e internazionale degli anni Cinquanta e Sessanta. Nato a Palermo nel 1925, Scafidi ha documentato oltre cinquant’anni di storia italiana, dai reportage sullo sbarco degli americani e sul banditismo fino ai set di Rossellini, De Sica e Visconti, collaborando con testate internazionali come Der Spiegel, Time, La Pravda e il New York Times.

«È una gioia profonda poter coniugare il nome di mio padre, Nicola Scafidi, con la storica torrefazione Morettino – dichiara Pucci Scafidi –. Questa mostra non è solo una celebrazione della memoria collettiva, ma l’inizio di un percorso artistico che accompagnerà il pubblico verso il centenario della nascita di mio padre. Vedere le sue fotografie dialogare con il mondo del caffè, simbolo di convivialità e radici familiari, è come ritrovare un filo invisibile che unisce le generazioni e restituisce a Palermo lo sguardo autentico con cui è stata raccontata».

La mostra è concepita come un percorso diffuso tra il Morettino Caffè Palermo ai Quattro Canti e il Morettino Lab al Palermo Marina Yachting, collegando idealmente il cuore storico della città al suo affaccio sul mare. In esposizione una selezione di immagini che restituiscono la Palermo felice e cosmopolita di quegli anni: l’arrivo di Grace Kelly e del Principe Ranieri, i volti di Sophia Loren, Ingrid Bergman, Burt Lancaster e Marcello Mastroianni, le feste nei palazzi nobiliari, i concerti e le passeggiate tra Mondello e il Foro Italico. Fotografie che raccontano un’Italia che guardava al futuro con fiducia e che il mondo osservava con ammirazione.

Con la collezione “The Italian Grand Tour” e la mostra dedicata a Nicola Scafidi, Morettino riporta alla contemporaneità un patrimonio di immagini, gesti e stile di vita che ha segnato un’epoca. Non un esercizio nostalgico, ma una rilettura consapevole di quell’Italia della Dolce Vita che, tra cinema, viaggi e riti quotidiani, è diventata mito. In questo dialogo tra il caffè, simbolo dell’italianità, e le fotografie di un grande fotoreporter, Morettino continua a usare il caffè come linguaggio culturale, capace di raccontare città, persone e desiderio di bellezza, portando Palermo e l’Italia nel mondo attraverso memoria, cultura e gusto.