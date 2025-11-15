In Sicilia torna l’appuntamento con Birrifici Aperti Unionbirrai

Domenica 16 novembre anche la Sicilia sarà protagonista di “Birrifici Aperti Unionbirrai”, la giornata nazionale promossa da Unionbirrai, l’associazione dei piccoli birrifici artigianali indipendenti. Un evento diffuso che coinvolge oltre 40 birrifici in 15 regioni e offre al pubblico l’occasione di entrare nei luoghi dove nasce la birra artigianale.

A Palermo, il birrificio Ballarak aprirà le porte con una cotta pubblica condotta dal birraio Eugenio Ricca, che illustrerà ai visitatori tutte le fasi del processo produttivo, la storia del birrificio e l’ispirazione alla base delle sue ricette. Durante la mattinata, sarà inoltre possibile confrontarsi con degustatori UBT (Unionbirrai Beer Taster), presenti per guidare il pubblico nella scelta consapevole delle birre e approfondire aspetti sensoriali e culturali legati al prodotto.

“Birrifici Aperti Unionbirrai è un’occasione per valorizzare le storie dei nostri birrai e il patrimonio culturale e produttivo dei territori in cui operano – afferma Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai –. I nostri birrifici non sono solo luoghi di produzione, ma veri e propri presìdi culturali, espressione di qualità, sostenibilità e identità locale”.

L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra chi produce e chi consuma, in un percorso di promozione che guarda anche al turismo brassicolo. Unionbirrai rilancia infatti la proposta di istituire ufficialmente le Strade della Birra, sulla scia di quanto già avviene per il vino e l’olio, come volano per il rilancio delle economie locali e delle aree interne.